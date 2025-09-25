킹 파이살 전문병원 겸 연구센터 (KFSHRC) CEO, , C3 일본 정상회의에서 글로벌 협력 촉구하며세계에서 가장 전략적인 투자로서의 의료가 갖는 가치 강조

도쿄, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 사우디 왕실 자문이자 킹 파이살 전문병원 겸 연구센연구센터 (HRC) 최고경영자인 마지드 알파이야드(H.E. Dr. Majid Alfayyadh) 는 도쿄에서 열린 C3 다보스 헬스케어™ 정상회의 기조연설에서 “보건의료는 재정적 부담이 아니라, 안보·번영·회복력에 있어 세계에서 가장 전략적인 투자로 인식되어야 한다.”고 선언했다.

알파이야드 박사는 보건의료 체계에 대한 투자가 생명 구호, 경제 성장, 일자리 창출, 글로벌 경쟁력 강화로 직결되며, 향후 팬데믹·기후 관련 보건 위기·자연재해 등 미래 위기에 국가가 대응할 수 있는 기반을 마련한다고 강조했다.

그는 또한 전 세계적으로 보건 문제들이 수렴하고 있다고 지적했다. 암·당뇨병·심혈관 질환 등 만성질환 증가, 기후 변화로 인한 매개체 감염병 확산 가속화, 저·중소득 국가의 보건 격차 확대, 코로나19가 드러낸 취약성 등은 각국이 보건의료를 집단 안보를 위한 전략적 투자로 재정립해야 할 시급한 이유라고 설명했다.

알파이야드 박사는 지속 가능한 글로벌 보건의료 시스템 구축을 위해 다섯 가지 핵심 투자 영역이 필요하다고 강조하면서 응급 및 중환자 치료 역량을 포함한 현대식 병원 인프라, 디지털 헬스 및 AI 기반 플랫폼, 첨단 연구소와 정밀의학, 데이터 과학자와 같은 신흥 직군을 통합한 보건 인력 개발, 현지화된 백신·의약품 생산을 포함한 회복력 있는 제약·공급망 네트워크 등 다섯 가지 영역을 제시하였다.

역사적 맥락에서 그는 백신에서 수술까지 어떤 의학적 돌파구도 강력한 전달 체계와 조직화된 인프라 없이는 성공하지 못했다고 언급했다. 이는 오늘날 로봇공학, 생명공학, 유전체학 혁신에도 동일하게 적용되어야 할 원칙이라는 점을 강조했다.

그는 또한 사우디아라비아가 이러한 원칙을 비전 2030 보건의료 부문 전환 프로그램(Vision 2030 Health Sector Transformation Program)에 반영하고 있다고 설명했다. 보건의료를 공공 지출에서 혁신과 경제 다각화의 동력으로 재정의하고 있다는 것이다. 50년 전에 해외 치료 의존도를 줄이기 위해 설립된 킹 파이살 전문병원 겸 연구센터(KFSHRC)는 이제 이러한 전환의 핵심 축을 담당하고 있다. 세계 최초의 전자동 로봇 심장이식, CAR T 세포 치료 개척, 첨단 유전체 연구 등의 성과를 이루었으며, 현재는 유전자·세포 치료, 재생의학, 지속 가능한 진료 모델로 확장하고 있다.

알파이야드 박사는 국제 협력의 중요성을 강조하며, 일본 이해관계자와 글로벌 파트너들에게 사우디아라비아와 함께 연구 공동 개발, 기술 공유, 통합형 보건의료의 미래를 만들어 가자고 제안하였다. 이번 정상회의는 인류의 이익을 위한 혁신을 가속화할 투자와 파트너십에 대한 사우디의 개방성을 재확인하는 플랫폼으로 기능했다.

발언을 마무리하는 자리에서 “보건의료의 미래는 통합, 현대화, 협력에 의해 정의될 것이다. 보건의료를 투자의 관점에서 재정의함으로써 우리는 회복력 있는 국가 시스템뿐 아니라 더 강하고 건강한 글로벌 공동체를 구축하고 있다.”라고도 언급하였다.

킹 파이살 전문병원 겸 연구센터(KFSHRC)는 세계 250대 학술의료센터 순위에서 중동·북아프리카 1위, 글로벌 15위에 2년 연속 선정되었으며, 2025년 브랜드파이낸스(Brand Finance) 순위에서 사우디와 중동 지역에서 가장 가치 있는 보건의료 브랜드로 인정받는 등 주목할 만한 성과를 도출해내고 있다. 또한 뉴스위크(Newsweek)가 발표한 2025년 세계 최고의 스마트 병원(World’s Best Smart Hospitals) 명단에도 이름을 올렸다.

