医疗保健成为全球最具战略意义的投资：KFSHRC CEO 在 C3 日本峰会上呼吁全球合作

东京, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 医疗保健必须被视为全球对安全、繁荣和韧性的最具战略意义的投资，而不是一种财务负担——沙特王室顾问兼 King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) 首席执行官 Majid Alfayyadh 博士阁下在其 C3 Davos of Healthcare™ 东京峰会的演讲中声明。

Alfayyadh 博士强调，对医疗保健系统的投资将直接影响到可以被拯救的生命、推动经济、创造岗位、带来更强的全球竞争力，同时让各国能够承受得住未来的危机，包括大流行病、气候相关的紧急健康问题以及自然灾害。

他特别强调了健康挑战在全球范围内的趋同性——癌症、糖尿病和心血管疾病等慢性病的日益增多；气候变化造成媒介传播疾病加速扩散；低、中收入国家的不平等差距加剧；以及新冠疫情暴露出来的弱点——这些都是各国必须将医疗卫生重新定义为集体安全投资的紧迫原因。

为了在全球范围内打造可持续的医疗健康系统，他提出了五个关键的投资领域：现代医院基础设施，包括急诊和重症监护能力；数字健康以及 AI 驱动的平台；高级实验室以及精准医疗；发展劳动力，纳入数据科学家等新兴职业；以及与本地的疫苗和药物生产联合形成弹性医药供应链网。

Alfayyadh 博士将这一点放到历史的背景下，表示如果没有强大的传输系统和有组织的基础设施，那么从疫苗到手术，就没有任何医疗突破可以成功。而如今的机器人、生物科技以及基因组学中的创新也必须接受这同一原则的指导。

他解释道，沙特阿拉伯正在将这些原则嵌入到其 2030 愿景卫生部门转型计划中，重新将医疗保健从公共支出定义为创新和经济多样化的助推器。 KFSHRC 在 50 多年前创立时旨在减少对境外就医的依赖，而目前正通过各里程碑落实这一转变，例如全球首例完全由机械人操刀的心脏移植手术，率先尝试 CAR-T 细胞疗法以及高级基因组研究，同时还向基因疗法、细胞疗法、可再生医疗以及可持续护理模式扩展。

Alfayyadh 博士在强调国际合作的重要性的同时，邀请日本的利益相关者以及全球合作伙伴们加入沙特阿拉伯的联合开发研究、分享技术并共同塑造综合医疗的未来。 此次峰会作为一个平台，重申了沙特阿拉伯王国对能够加速实现惠及人类的创新的投资和合作持开放态度。

在其演讲的最后，他说道：“医疗健康的未来将由整合、现代化与协作共同定义。 通过重新将医疗保健视作投资，我们不仅能搭建起有韧性的全国系统，还能建立更强大、更健康的全球社区。”

值得一提的是，根据 2025 Brand Finance 排名，KFSHRC 连续第二年在全球 250 强学术医疗中心榜单中位列中东和北非地区第一、全球第 15 位，并被评为沙特王国及中东地区最具价值的医疗品牌。 此外，它还入选 Newsweek 杂志评选的 2025 年全球最佳智慧医院榜单。

欲了解更多信息，请访问 www.kfshrc.edu.sa 或联系我们的媒体团队，邮箱为：mediacoverage@kfshrc.edu.sa

