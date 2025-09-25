醫療是全球最重要的戰略投資——KFSHRC 行政總裁於 C3 日本峰會呼籲全球協力

東京, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 沙特阿拉伯王室顧問暨 King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) 行政總裁 Majid Alfayyadh 博士於東京舉辦的 C3 Davos of Healthcare™ 峰會上表示，醫療必須被視為全球在安全、繁榮與韌性方面最具戰略意義的投資，而非財政的負擔」。

Alfayyadh 博士強調，對醫療系統的投資可以直接轉化為挽救生命、強化經濟、創造就業以及提升全球競爭力的動力，同時讓各國能夠抵禦疫症、氣候相關緊急健康狀況以及天災等未來可能出現的危機。

他強調全球健康挑戰匯聚的趨勢——癌症、糖尿病及心血管疾病等慢性病上升；氣候變化加速病媒傳染病擴散；中低收入國家間的不平等現象惡化；以及新冠肺炎疫情期間暴露出的脆弱性——這些關鍵因素迫切需要各國重新思考，投資於醫療具有保障集體安全的價值。

他主張，五大投資領域對建立全球性的可持續醫療體系至關重要：現代化醫院的基礎設施投資（包括急症室和深切治療部）；數碼健康與人工智能驅動平台；先進實驗室與精準醫療；整合數據科學家等新興職能的醫療人力發展；以及具備在地化疫苗與藥物生產能力的藥物供應鏈韌性網絡。

Alfayyadh 博士指出，如果置於歷史脈絡中，從疫苗到外科手術，任何醫學突破若缺乏強大的交付體系與組織化的基礎設施，皆將難以成功，而我們同樣必須以這項原則推進當今機械人技術、生物技術與基因組學領域的創新發展。

他解釋，沙特阿拉伯正將這些原則融入其《2030 願景醫療領域轉型計劃》(Vision 2030 Health Sector Transformation Program)，將醫療從公共支出重新定位為創新與經濟多元化的驅動力。 KFSHRC 創立已逾五十載，初衷是降低沙特對海外醫療的依賴，如今更加憑著多個里程碑而奠定轉型基石，例如全球首宗全機械人輔助心臟移植手術、開創先河的 CAR-T 細胞療法、尖端基因組研究等，同時亦拓展基因與細胞療法、再生醫學以及可持續護理模式等領域。

Alfayyadh 博士亦強調國際合作的關鍵作用，並邀請日本相關各方與其他全球夥伴加入沙特阿拉伯的行列，共同推動研究發展、分享技術資源以及攜手塑造整合醫療的未來藍圖。 藉著這次峰會，沙特阿拉伯重申對能加速創新進程、造福全人類的投資與夥伴關係持開放態度。

在發言結束時，Alfayyadh 博士指出：「醫療的未來將取決於整合理念、現代化進程以及合作共創。 透過將醫療重新界定為投資，我們不僅建立具韌性的國家體系，更打造更強大、更健康的全球共同體。」

值得一提的是，根據 2025 年度品牌金融諮詢公司 Brand Finance 的排名，KFSHRC 在全球 250 間頂尖學術醫療中心名單中，連續兩年於中東及北非地區榮登榜首而在全球排名第 15 名，並獲評為沙特乃至中東地區最具價值的醫療品牌。 此外，該院亦入選《新聞週刊》(Newsweek) 雜誌 2025 年度全球最佳智能醫院名單。

欲了解更多資訊，請瀏覽 www.kfshrc.edu.sa 或電郵至 mediacoverage@kfshrc.edu.sa 與我們的傳媒隊伍聯絡

本公告隨附的照片可在以下網址獲取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a6a7854-e97b-4432-8f77-0285c0df003a