NioBay nomme les premiers membres de son comité de conseillers techniques

MONTRÉAL, 25 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer la nomination des premiers membres de son comité de conseillers techniques. Ce comité assistera le conseil d’administration ainsi que les gestionnaires dans les prochaines phases de développement de la Société. Les premiers membres représentent des domaines aussi variés que l’académique, la géologie, la métallurgie, et les relations avec les premières Nations ainsi que le marché du niobium.

Nous sommes d’avis que l’ajout de ce comité permettra à NioBay d’augmenter sa crédibilité face au marché et aux partenaires éventuels. Ces nominations sont les premières et d’autres membres pourraient rejoindre ce comité d’ici la fin de l’année, toujours dans l’objectif de faire évoluer la Société dans ces différents dossiers.

Membres du comité conseil

Dawn Madahbee Leach : Conseillière aux affaires autochtones, Ontario et Canada

Dawn Madahbee Leach est directrice générale de Waubetek Business Development Corporation depuis 1988. Elle est diplômée du programme de développement économique de l’Université de Waterloo et a obtenu un diplôme en sciences politiques et en droit des universités York et Laurentienne. Riche d'une solide expérience dans l'élaboration et la gestion de programmes dans le secteur public, elle a oeuvré en affaires, en exploitant un petit point de vente au détail dans sa communauté natale de la Première Nation d’Aundeck Omni Kaning pendant 12 ans, puis par la consultation privée auprès des communautés des Premières Nations. Elle siège actuellement au conseil d’administration de Peace Hills Trust et à celui du Northern Policy Institute, en plus d’être vice-présidente du Conseil national de développement économique autochtone. Elle a également siégé aux conseils d’administration du Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est, de la Société de développement de l’Ontario et d’Innovations Ontario, et a été présidente de la Société de développement du Nord de l’Ontario. Mme Madahbee Leach siège également à plusieurs comités consultatifs économiques fédéraux et provinciaux.

Jonathan Launière, ing. : Conseiller aux affaires autochtones, Québec et Mashteuiatsh

Jonathan Launière, membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, détient un baccalauréat en génie géologique et possède une riche expérience dans le secteur énergétique. De 2012 à 2021, il a occupé les postes de chargé de projet et de chef géologue sur des projets de centrales hydroélectriques, intervenant dans toutes les phases, du développement à l’exploitation. Depuis 2021, M. Launière occupe le poste de coordonnateur à l’économie et aux partenariats stratégiques au sein de la direction économie, emploi et partenariats stratégiques en charge du développement économique de Mashteuiatsh. À ce titre, il est impliqué les partenariats des projets énergétiques de la communauté, les négociations d’ententes, et le développement sur le Nitassinan. Il se charge également des relations et des négociations avec les promoteurs miniers intéressés par les ressources naturelles du territoire de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Son travail vise à favoriser un développement durable tout en consolidant les partenariats stratégiques au service de la communauté.

Caroline Olsen, métallurgiste : Conseillère, métallurgie et stratégie

Caroline Olsen cumule près de 30 ans d’expérience en recherche appliquée sur le traitement des minerais. Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en Chimie de l’Université de Sherbrooke, avec une spécialisation dans le comportement de l’or, elle a contribué à l’amélioration des performances de nombreuses usines, et a développé des compétences en partenariats, supervision et financement de projets durables. Elle possède une connaissance approfondie des minéraux critiques et stratégiques, ainsi que des métaux précieux et de base. Ses succès en innovation l’ont dotée d’une expertise transversale sur le marché des métaux et l’économie circulaire. Membre active dans différents comités tels que le Réseau Scientifique MCS, l’ICM Québec, Prima, EcotoQ, la Chambre de Commerce du Canada, le C2M2A, ISO TC345 et ISO TC333, Mme. Olsen a rejoint SGS en 2022 dans son rôle actuel de Directrice R&D – Amérique du Nord, axé sur la croissance organique par le biais de l’innovation et des partenariats stratégiques.

Jean-David Moore, ing. : Conseiller stratégique, compagnie junior Québec

Jean-David (« JD ») Moore possède plus de 20 ans d’expérience dans le conseil aux sociétés d’exploration et de développement minier. Il est un investisseur important dans ce secteur, détenant des participations dans plus de 50 sociétés minières juniors au Québec et au Canada. Il siège au conseil d’administration de Bullion Gold Resources, Dios Exploration, Fokus Mining, Green Canada et PTX Metals. Il a également été administrateur de Vanstar Mining Resources jusqu’à son acquisition par IAMGOLD en 2024. M. Moore est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en génie forestier de l’Université Laval, est membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, et a publié plus de 80 articles scientifiques évalués par des pairs.

Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay

« Nous sommes fiers de nous adjoindre ces premiers membres de notre comité conseil qui nous accompagneront dans l’avancement de nos dossiers présents et futurs », a déclaré Jean-Sébastien David, président et chef de la direction de Métaux NioBay. « Dans ce stade de développement de ses projets, NioBay profite des connaissances de ces spécialistes chevronnés, ce qui lui permet de renforcer l’équipe en supportant ses dialogues et négociations pour l’avancement de la Société. C’est avec grande fierté que je leur souhaite la bienvenue ».

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon l'instrument national 43-101. M. David est président et chef de la direction de NioBay.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

