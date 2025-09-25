ガイドポイント (Guidepoint)、マイケル・ワン (Michael Wang) を中国の責任者に任命

上海発, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローバルな専門家のネットワークであるガイドポイントは、マイケル・ワンを中国の責任者に任命したことを発表した。同氏はアジア太平洋地域の責任者であるクリス・ボンシ (Chris Bonsi) の直属の部下となる。 この戦略的な人事は、専門的知識への需要が高まる中、同社の中国事業強化の取り組みを強調するものである。

マイケルは、デジタルトランスフォーメーション通じて企業を支えるチームの構築と拡大において、10年以上の経験を有している。 最近では、PwCのグローバル・プロダクト＆テクノロジー・アクセラレーション・チームを率い、複数の重要市場においてイノベーションと事業成長を推進した。

「マイケルは、テクノロジーソリューションと顧客エンゲージメントにおける豊富な経験を有しており、中国における当社の地位強化に最適なリーダーです」とクリス・ボンシは述べている。「複数の地域にわたる彼の事業拡大の経験とデジタルトランスフォーメーションへの深い理解は、テクノロジーを活用した調査ソリューションを通じて専門知識へのアクセスを加速し続ける上で、計り知れない価値をもたらすでしょう」。

PwCでの勤務に先立ち、マイケルはアクセンチュア (Accenture) をはじめとする評判の高い企業で要職を歴任し、戦略コンサルティングと技術導入の両分野において包括的な専門知識を培った。

マイケルは新たな役職において、中国のリーダーシップチームとグローバルなリーダーシップチームの双方と緊密に連携し、ガイドポイントの市場提供価値を高め、継続的な成長を推進する。

「ガイドポイントの成長におけるこの重要な時期に入社できることを嬉しく思います」とマイケルは述べている。 「複雑なビジネス課題に対処する顧客を支援するために、自分の経験を活かせる機会は非常に魅力的です」。

ガイドポイントについて

ガイドポイントは、グローバルな専門家ネットワークからの確認済みの主題専門家を顧客に紹介する。 ガイドポイントの幅広いサービスは、顧客が新たな業界にアクセスし、トレンドのトピックを迅速に把握し、重要な主題を深く掘り下げ、定性的な洞察を検証することを可能にする。 ガイドポイントの多国籍な顧客基盤には、グローバルコンサルティング企業、ヘッジファンド、プライベートエクイティ企業、フォーチュン誌ランキング掲載の公開企業が含まれる。

詳細については、www.guidepoint.comを参照されたい。

