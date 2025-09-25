가이드포인트 (Guidepoint), Michael Wang을 중국 사업부 대표로 임명

SHANGHAI, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 전문가 네트워크 기업인 가이드포인트 (Guidepoint)가 마이클 왕 (Michael Wang) 을 중국 사업부 대표로 임명했다고 발표했다. 그는 아시아태평양(APAC) 총괄 크리스 본시(Chris Bonsi)에게 직접 보고하게 된다. 이번 전략적 임명은 전문 지식 수요가 커지는 가운데, 가이드포인트가 중국 내 사업 운영을 강화하려는 의지를 보여준다.

마이클은 기업의 디지털 전환 여정을 지원하기 위해 팀을 구축하고 확장한 10년 이상의 경험을 보유하고 있다. 최근에는 PwC에서 글로벌 제품 및 기술 가속화 팀을 이끌며 여러 주요 시장에서 혁신과 운영 성장을 주도했다.

크리스 본시는 “마이클의 풍부한 기술 솔루션 및 고객 참여 경험은 중국에서 당사의 입지를 강화하는 데 이상적인 자질”이라며, “그의 다지역 운영 확장 경험과 디지털 전환에 대한 깊은 이해는 기술 기반 연구 솔루션을 통해 전문가 지식에 대한 접근을 가속화하는 데 큰 자산이 될 것”이라고 말했다.

PwC 이전에는 액센추어(Accenture)와 기타 유수 기업에서 주요 직책을 맡으며 전략 컨설팅과 기술 구현 분야에서 폭넓은 전문성을 쌓았다.

새로운 역할에서 마이클은 중국 및 글로벌 리더십 팀과 긴밀히 협력하여 가이드포인트의 시장 제공 가치를 강화하고 지속적인 성장을 추진할 예정이다.

마이클은 “성장의 중대한 시점에 있는 가이드포인트에 합류하게 되어 매우 기쁘다”며, “제가 가진 경험을 활용해 고객이 복잡한 비즈니스 과제를 해결하도록 돕는 기회는 매우 매력적이다”라고 소감을 전했다.

Guidepoint 소개

가이드포인트(Guidepoint)는 검증된 글로벌 전문가 네트워크를 통해 고객을 각 분야의 전문 지식인과 연결하고 있다. 가이드포인트의 폭넓은 서비스는 고객이 새로운 산업에 접근하고, 최신 이슈를 신속히 파악하며, 주요 주제에 대해 심층적으로 탐구하고, 정성적 인사이트를 검증할 수 있도록 지원한다. 가이드포인트의 다국적 고객층에는 글로벌 컨설팅 회사, 헤지펀드, 사모펀드, 포춘(Fortune) 선정 상장기업 등이 포함되어 있다.

보다 자세한 내용은 홈페이지 (www.guidepoint.com)에서 확인이 가능하다.

