Guidepoint 任命 Michael Wang 为中国区负责人

上海, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球专家网络 Guidepoint 宣布任命 Michael Wang 为中国区负责人，他将直接向亚太区负责人 Chris Bonsi 汇报。 在对专业化知识需求日益增长的背景下，此项战略性任命彰显了公司致力于加强其在中国市场业务的决心。

Michael 在构建并扩展团队以支持企业数字化转型方面拥有超过十年的经验。 他最近曾领导 PwC 的全球产品与技术加速团队，推动多个关键市场的创新与运营增长。

“Michael 在技术解决方案和客户合作方面拥有深厚背景，是巩固我们在中国市场地位的理想领导者，”Chris Bonsi 表示，“他在跨区域扩展运营方面的经验以及对数字化转型的深刻理解，将为我们带来无可估量的价值，助力公司持续通过技术赋能的研究解决方案加速专业知识获取。”

在 PwC 任职之前，Michael 曾在 Accenture 及其他知名公司担任关键职位，积累了战略咨询与技术实施方面的全面专长。

在新的职位上，Michael 将与中国及全球领导团队紧密合作，以提升 Guidepoint 的市场服务水平并推动持续增长。

Michael 表示：“很高兴能在公司发展的这一关键节点加入 Guidepoint。 能够运用我的经验帮助客户应对复杂的商业挑战，这一机会极具吸引力。”

关于 Guidepoint

Guidepoint 致力于将其全球专家网络中经过审核的行业专家与客户精准对接。 Guidepoint 广泛的服务范围可助力客户开拓新行业、快速把握热点议题、深入探索关键主题，并验证定性洞察。 Guidepoint 的跨国客户群包括全球咨询公司、对冲基金、私募股权公司及《财富》杂志榜上的上市公司。

