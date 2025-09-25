Guidepoint 委任 Michael Wang 為中國區主管

上海, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球專家網絡 Guidepoint 宣佈委任 Michael Wang 為中國區主管，其直屬上司為亞太區主管 Chris Bonsi。 在市場對專業知識需求日益攀升之際，此項策略任命彰顯公司致力強化中國業務的堅定決心。

Michael 具備超過十年建立和擴充團隊的經驗，專注協助企業進行數碼轉型。 此前，他領導 PwC 的全球產品與技術加速團隊，引領幾個重要市場的創新與營運增長。

Chris Bonsi 表示：「Michael 在技術解決方案及客戶互動方面的資歷深厚，因而成為鞏固我們在中國市場地位的理想領袖人選。我們持續透過技術驅動的研究解決方案加快汲取專家知識，而他擁有在多個地區擴展業務的經驗，且對數碼轉型有深入了解，故此極具價值。」

Michael 加入 PwC 前，曾於 Accenture 及其他知名企業擔任要職，期間累積了策略諮詢與技術實施的全面專業知識。

在新職位上，Michael 將與中國區及全球領導團隊密切合作，強化 Guidepoint 的市場產品實力，推動業務持續增長。

Michael 說道：「我非常興奮能在 Guidepoint 的業務增長關鍵期加入， 有機會發揮自身經驗，協助客戶克服錯綜複雜的商業挑戰，實在是理想不過。」

關於 Guidepoint

Guidepoint 善用其全球專業網絡，為客戶引薦經精心篩選的主題專家。 Guidepoint 提供廣泛服務，讓客戶得以進軍新產業、快速掌握熱門主題、深入探索關鍵議題，並驗證定性的洞察見解。 Guidepoint 的跨國客戶群包括全球諮詢公司、對沖基金、私募股權公司，以及《財富》排行榜的公眾公司。

有關更多資訊，請瀏覽 www.guidepoint.com。

資料來源 Guidepoint

相關連結

http://www.guidepoint.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bee58abf-6c1c-4e35-8a21-277c08f2ad70

Guidepoint Shanghai 15F Block A | Hongkou Plaza No. 388 Xijiangwan Road | Hongkou District Shanghai, 200083 China 電話：+86 21 5229 5188