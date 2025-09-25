OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 25.9.2025 klo 17.15, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

Oma Säästöpankki Oyj laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Oma Säästöpankki Oyj (”OmaSp” tai ”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainan eräpäivä on 2.10.2029 ja laina on vaihtuvakorkoinen. Joukkovelkakirjalainan ISIN-koodi on FI4000592340.

Lainan liikkeeseenlasku tapahtuu OmaSp:n 4 000 000 000 euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Finanssivalvonta on hyväksynyt Oma Säästöpankin joukkovelkakirjalainan perusesitteen 27.5.2025 ja lainaohjelman täydennykset 20.8.2025 ja 19.9.2025.

Perusesite, täydennysasiakirjat ja lopulliset ehdot julkaistaan yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.omasp.fi/sijoittajalle.

OmaSp tulee hakemaan joukkovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Liikkeeseenlaskun järjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, DekaBank Deutsche Girozentrale, Erste Group Bank AG, ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Asianajotoimisto Borenius Attorneys Ltd toimii oikeudellisena neuvonantajana.

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätiedot:

Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

www.omasp.fi

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.