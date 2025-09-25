Dantax A/S - Ledende medarbejderes transaktioner
Ændring i aktiebesiddelser hos Dantax A/S' indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug.
Der henvises til vedhæftede skema
