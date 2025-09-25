Cegedim : amélioration de la rentabilité conforme aux anticipations au S1 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Information financière semestrielle au 30 juin 2025
IFRS – Information réglementée – Non-Auditée
Cegedim : amélioration de la rentabilité conforme aux anticipations
- Chiffre d’affaires de 322,5 millions d’euros en croissance de 1,1 % et 2,8 % en organique
- EBITDA ajusté (1) de 61,2 millions d’euros à 19,0 % du chiffre d’affaires
- Marge opérationnelle ajustée (1) de 5,7 % contre 3,2 % en 2024
Boulogne-Billancourt, France, le 25 septembre 2025 après bourse
Cegedim enregistre au premier semestre 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 322,5 millions d’euros, en progression de 1,1 % en données publiées par rapport à l’an dernier, et un EBITDA ajusté (1) de 61,2 millions d’euros en hausse de 9,0 millions d’euros soit 17,2 %. La marge opérationnelle ajustée (1) s’établit à 5,7 % contre 3,2 % en 2024. Toutes les divisions affichent un résultat opérationnel ajusté (1) positif.
|S1 2025
|S1 2024
|Variation
|En M€
|En %
|En M€
|En %
|En M€
|En %
|Chiffre d’affaires
|322,5
|100,0 %
|319,0
|100,0 %
|3,5
|1,1 %
|EBITDA courant (2)
|59,6
|18,5 %
|52,2
|16,4 %
|7,4
|14,2 %
|Dotations aux amortissements
|- 42,7
|- 41,9
|- 0,8
|2,1 %
|Résultat opérationnel courant (2)
|16,9
|5,2 %
|10,3
|3,2 %
|6,6
|63,2 %
|Autres produits et charges opérationnels non courants (2)
|- 7,4
|- 2,6
|- 4,8
|183,3 %
|Résultat opérationnel
|9,5
|2,9 %
|7,7
|2,4 %
|1,8
|22,4 %
|Résultat financier
|- 8,3
|- 5,0
|- 3,3
|65,3 %
|Total impôts
|- 1,0
|- 2,9
|1,9
|- 66,8 %
|Quote-part du Résultat des sociétés mises en équivalence
|- 0,1
|0,1
|- 0,2
|-
|Résultat net consolidé
|0,1
|0,0 %
|- 0,1
|0,0 %
|0,2
|-
|Participations ne donnant pas contrôle
|- 1,1
|- 0,7
|- 0,3
|47,8 %
|Part du groupe
|1,2
|0,4 %
|0,6
|0,2 %
|0,6
|87,5 %
|Résultat courant par action (3) en euros
|0,1
|-
|0,0
|-
|Résultat par action en euros
|0,1
|-
|0,0
|-
|Indicateurs ajustés
|S1 2025
|S1 2024
|Variation
|En M€
|En %
|En M€
|En %
|En M€
|En %
|Résultat opérationnel
|9,5
|2,9 %
|7,7
|2,4 %
|1,8
|22,4 %
|Autres produits et charges opérationnels non courants
|- 7,4
|-2,6
|Autres éléments impactant l’exploitation
|- 1,6
|sous-total : éléments spécifiques impactant l'exploitation
|- 9,0
|- 2,8 %
|- 2,6
|- 0,8 %
|- 6,4
|243,6 %
|Résultat opérationnel ajusté(1) des éléments spécifiques
|18,5
|5,7 %
|10,3
|3,2 %
|8,2
|78,4 %
|Dotations aux amortissements
|- 42,7
|- 41,9
|- 0,8
|2,1 %
|EBITDA ajusté (1)
|61,2
|19,0 %
|52,2
|16,4 %
|9,0
|17,2 %
Indicateurs « ajustés » : Conformément au Nouveau Plan Comptable Général entré en vigueur au 1er janvier 2025, la Société ne comptabilise plus qu'une liste limitative de transactions spécifiques en produits et charges exceptionnels dans ses comptes sociaux. Elle adopte désormais la même position dans ses comptes consolidés, en laissant certains éléments spécifiques de l'exercice dans les postes concernés du résultat opérationnel courant. Jusqu’en 2024, ces éléments spécifiques étaient reportés au sein des « autres produits et charges opérationnels non courants ». Les indicateurs « ajustés » de 2025 sont donc comparables aux indicateurs « courants » de 2024, et permettent de conserver la présentation historiquement utilisée pour la communication financière du Groupe.
Le Chiffre d’affaires consolidé progresse de 3,5 millions d’euros, soit + 1,1 %, pour s’établir à 322,5 millions d’euros au premier semestre 2025 contre 319,0 millions d’euros en 2024. L’effet défavorable de périmètre de 5,6 millions d’euros, soit 1,8 %, est lié à la déconsolidation d’INPS au Royaume-Uni, le 10 décembre 2024, que la contribution en semestre plein de Visiodent, contre 4 mois en 2024, ne compense que partiellement. L’impact des devises est positif de 0,2 million d'euros soit 0,1 % principalement en raison de l’appréciation de la Livre Sterling. En données organiques (2), le chiffre d’affaires est en croissance de 2,8 % sur la période, une réalisation conforme aux perspectives annoncées par le Groupe.
L’EBITDA ajusté (4) : affiche une progression de 9,0 millions d’euros entre le premier semestre 2025 et le premier semestre 2024, soit + 17,2 %. Cette performance provient d’une bonne maîtrise des coûts, notamment des charges externes avec la réduction du recours aux prestataires en choisissant d’internaliser les compétences, tout en maîtrisant les frais de personnel. De plus, la sortie d’INPS du périmètre de consolidation contribue positivement à cette amélioration.
Les Dotations aux amortissements sont en légère hausse de 0,8 million d’euros soit + 2,1 % du fait, notamment, de l’augmentation des amortissements de la R&D : 23,8 M€ au 30 juin 2025 contre 22,7 M€ un an plus tôt soit +1,1 million sur le semestre.
Le Résultat opérationnel ajusté (1) ressort en hausse de 8,2 millions d’euros pour s’établir à 18,5 millions d’euros au premier semestre 2025 contre 10,3 millions d’euros en 2024. Il représente 5,7 % du chiffre d’affaires en 2025 contre 3,2 % en 2024. Cette progression s’opère alors même que l’impact net de la R&D se réduit de 4,2 millions d’euros : le Groupe capitalise en effet 3,1 millions de moins ce semestre et amortit 1,1 millions de plus, que sur le premier semestre 2024. Cette progression résulte à la fois de la bonne performance des activités de marketing en pharmacie, ressources humaines, assurance et données ainsi que de la déconsolidation d’INPS.
Les Autres charges opérationnelles non courantes(5) s’élèvent au premier semestre 2025 à 7,4 millions d’euros auxquelles il convient d’ajouter 1,6 million d’éléments spécifiques (1) impactant l'exploitation, soit 9,0 millions d’euros, à méthode comparable aux 2,6 millions du premier semestre 2024. Elles se composent essentiellement d’une provision de 6,0 millions d’euros, et des coûts associés pour 1,4 M€, en lien avec le Plan de Sauvegarde de l’Emploi dans l’activité pharmacie en France et d’autres coûts de réorganisation intervenus par ailleurs.
Après prise en compte de ces éléments, le Résultat opérationnel s’établit à 9,5 millions d’euros au 30 juin 2025 contre 7,7 millions d’euros un an plus tôt, soit une progression de 22,4 %.
Le Résultat financier s’établit à - 8,3 millions d’euros contre - 5,0 millions d’euros au premier semestre 2024, le Groupe ayant refinancé sa dette le 31 juillet 2024 à des taux d’intérêts plus élevés.
Les Impôts s’élèvent à 1,0 million d’euros au premier semestre 2025 contre 2,9 millions d’euros en 2024.
Analyse de l’évolution de l’activité par division :
|en millions d'euros
|Total
|Logiciels & services
|Flux
|Data & Marketing
|BPO
|Cloud & Support
|Chiffres d'affaires
|2024
|319,0
|152,1
|49,5
|59,3
|39,9
|18,1
|2025
|322,5
|144,4
|53,4
|63,4
|43,2
|18,2
|Var.
|+ 1,1 %
|- 5,1 %
|+ 7,8 %
|+ 6,9 %
|+ 8,1%
|+ 0,3 %
|Résultat Opérationnel ajusté (1)
|2024
|10,3
|- 1,4
|5,9
|5,3
|1,9
|- 1,3
|2025
|18,4
|+ 1,9
|5,7
|9,2
|1,5
|+ 0,1
|Var.
|+ 78,4%
|+ 233 ,6 %
|- 2,9 %
|+ 75,6 %
|- 21,2%
|+ 105,3 %
|
Marge opérationnelle ajustée(1) (en % du CA)
|2024
|3,2 %
|- 1,0 %
|11,8 %
|8,9 %
|4,8 %
|-7,0 %
|2025
|5,7 %
|1,3 %
|10,7 %
|14,6 %
|3,5 %
|0,4 %
- Logiciels & services : le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 enregistre une baisse de 7,7 millions d’euros mais le Résultat opérationnel ajusté (6) se redresse de 3,3 millions d’euros et repasse positif en clôturant le premier semestre 2025 sur un gain de 1,9 million d’euros contre une perte de 1,4 million d’euros un an plus tôt.
|Logiciels & Services
|Premier Semestre
|Var.
2025 / 2024
|en millions d'euros
|2025
|2024
|Chiffre d’affaires
|144,4
|152,1
|- 7,7
|- 5,1%
|Cegedim Santé
|38,4
|38,9
|- 0,5
|- 1,3 %
|Assurances, RH, Pharmacies et autres services
|87,5
|86,7
|+ 0,8
|+ 0,9 %
|Activités internationales
|18,5
|26,5
|- 8,0
|- 30,3 %
|Résultat opérationnel ajusté (1)
|1,9
|- 1,4
|3,3
|+ 233,6 %
|Cegedim Santé
|- 3,2
|- 1,6
|- 1,6
|- 100,1%
|Assurances, RH, Pharmacies et autres services
|6,7
|3,4
|3,3
|+ 97,0%
|Activités internationales
|- 1,6
|- 3,2
|1,6
|+ 51,4%
Cegedim Santé connait une baisse de son chiffre d’affaires qui s’explique essentiellement par l'arrivée à son terme fin 2024 d'un contrat de fournitures de données, renégocié au cours du deuxième trimestre 2025 sur une base plus réduite. Malgré cela, l’EBITDA est quasi-stable sur la période grâce à une bonne maîtrise des coûts et en particulier des frais de personnel, et alors même que la capitalisation de R&D se réduit de 1 million d’euros. En revanche, le résultat opérationnel ajusté(1) ressort en baisse de 1,6 million d’euros, correspondant à l’accroissement des dotations aux amortissements de la R&D sur la période. Le Groupe amortit en effet ses projets sur un rythme plus rapide que par le passé et a aligné, ce semestre, les plans d’amortissements de Visiodent sur ceux du Groupe. Cegedim Santé suit donc la trajectoire de redressement prévue avec l’objectif d’afficher un cash-flow légèrement positif à fin d’année.
Le Résultat opérationnel ajusté (1) des autres activités de la division en France progresse de 3,3 millions d’euros grâce la bonne performance des solutions RH qui ont su maîtriser leurs charges dans un contexte de forte croissance ainsi que de l’assurance santé-prévoyance qui bénéficie de la dynamique de mise en production des projets de 2024. Ces métiers très dynamiques compensent les effets du léger ralentissement des activités pharmaciens (dont le résultat opérationnel ajusté recule de 0,3 million d’euros sur la période).
Le Résultat opérationnel ajusté (1) des activités internationales s’améliore de 1,7 million d’euros du fait principalement de la déconsolidation de la filiale INPS au Royaume-Uni depuis le 10 décembre 2024. Elle fait plus que compenser un recul conjoncturel au Royaume-Uni dans les activités d’assurance, du fait de l’arrêt d’un contrat, et dans les activités pharmaciens, le temps de rationaliser certains postes de coûts qui ne sont plus mutualisables avec INPS.
- Flux : Le chiffre d’affaires progresse de 7,8 % grâce aux deux activités la composant. Cegedim e-business (digitalisation des processus et des échanges de données) enregistre une croissance de 7,1% sur ses deux segments métiers : Factures & Achats (tant en France qu’au Royaume-Uni) et Flux de Santé (en particulier sur la sécurisation des approvisionnements pharmaceutiques des hôpitaux). L’activité de flux de Tiers payant connait une croissance de 8,8 % au premier semestre, portée par la bonne dynamique de son offre de détection de fraude et d’investigation des affections de longue durée. Le Résultat opérationnel ajusté (1) s’établit à 5,7 millions d’euros en légère baisse de 0,2 million d’euros soit 2,9% liée à une augmentation des charges sur le segment Factures et Achats afin de préparer l’entrée en vigueur de la réforme de la dématérialisation des factures en France en 2026.
- Data & Marketing : l’activité Data a réalisé une croissance de son chiffre d’affaires de 2,5 % au premier semestre majoritairement en France. L’activité Marketing affiche un premier semestre en forte croissance à + 10,8 % résultat d’une belle dynamique commerciale, à la fois en conquête et auprès des clients existants. Le Résultat opérationnel ajusté (1) affiche une progression de 4,0 millions d’euros sur le premier semestre en comparaison avec l’année dernière soit + 75,6 %. La Data, toujours solide, supporte le lancement des activités GERS au Bénélux et le Marketing renforce encore ses performances en s’appuyant sur son nouvel outil de production.
- BPO : le chiffre d’affaires de la division progresse de 8,1 % sur le semestre, aussi bien sur les activités d’Assurances Santé-Prévoyance que de Business Services. Le Résultat opérationnel ajusté (1) connait une contraction de 0,4 millions d’euros en raison, notamment, du transfert d’un client de la solution BPO à la solution Logiciel en ressources humaines.
- Cloud & Support: le Résultat opérationnel ajusté(7) du premier semestre 2025 repasse légèrement positif à 0,1 million d’euros contre une perte de 1,3 million d’euros en 2024 grâce à l’optimisation continue de la structure de coûts et notamment des frais de personnel.
Faits marquants de la période
- Validation par le SBTi de la trajectoire de décarbonation du Groupe
Les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Groupe Cegedim ont été officiellement validées le 12 juin 2025 par le SBTi, (Science-Based Targets initiative). Cet organisme fait référence au niveau mondial en matière de vérification du bilan carbone et des plans d’action soutenant les trajectoires de décarbonation publiées par les entreprises, engagées dans des actions ambitieuses alignées avec l’Accord de Paris. Cegedim rejoint ainsi le cercle restreint des 8 000 sociétés ayant reçu cette validation. Cette étape majeure traduit l’engagement fort de ses Dirigeants, et avec eux, de l’ensemble de l’organisation mise en place au sein des filiales, en faveur d’un développement durable des activités du Groupe.
- Transformation de la facilité de crédit en Sustainability-linked Loan
Le Groupe a négocié avec l’ensemble des prêteurs de sa facilité de crédit, un avenant signé le 16 juin 2025, introduisant des clauses de performance en rapport avec ses engagements ESG à horizon 2030, faisant de cette facilité un financement à impact durable (sustainability-linked loan). Le respect de la trajectoire annuelle de décarbonation validée par le SBTi sur les scopes 1&2 et sur le scope 3, ainsi que la progression de la mixité des organes de direction, permettra au Groupe de bénéficier d’allègements de marge sur ses taux d’intérêt pouvant atteindre 0,05% sur les tranches bancaires et 0,10% à 0,40% sur les tranches non bancaires. A contrario, le non respect de ces engagements alourdirait d’autant les marges. La première application concernera les comptes 2026 sur la base des performances ESG 2025.
Opérations et événements importants post 30 juin 2025
- Plan de sauvegarde de l’emploi pour l’activité officinale
Le Groupe a décidé de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi qui entrainera la suppression d’une centaine de postes dans son activité de logiciels de gestion des officines de pharmacie en France. En repensant son organisation et en la dimensionnant en cohérence avec l’évolution du marché et les besoins de son parc installé, la société ambitionne de retrouver des niveaux de performance garantissant une solidité souhaitable pour son personnel et les meilleures innovations pour ses clients.
Le Groupe a reçu, postérieurement à la clôture, l’homologation par la DRIEETS (Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) de l’accord collectif majoritaire négocié au cours du second trimestre 2025 avec les instances représentatives du personnel, et en a provisionné l’impact estimé dans ses comptes semestriels 2025 (cf. autres produits en charges non courants ci-dessus).
- Transfert de cotation des titres du Groupe sur le marché Euronext Growth
Le transfert de la cotation des actions CEGEDIM S.A. du marché réglementé Euronext Paris (compartiment B) vers Euronext Growth Paris a eu lieu le 4 septembre 2025 suite à l’approbation de la demande d’admission sur le marché Euronext Growth Paris par le Comité des admissions d’Euronext le 29 août 2025. Les motifs et conséquences de ce transfert sont décrits dans le communiqué du 13 juin 2025.
- Cession du fonds de commerce d’INPS
Le fonds de commerce d’INPS a été cédé à l’entreprise OneAdvanced, fournisseur de services informatiques au Royaume-Uni par décision de l’administrateur judiciaire chargé de la conduite des affaires depuis le 10 décembre 2024. Suite à cette première étape, les opérations de liquidation de la filiale vont pouvoir débuter. Ces événements ne porteront leurs effets sur les comptes du Groupe qu’à l’issue de la radiation définitive d’INPS, qui devrait intervenir dans le courant du premier semestre 2026 et pourraient, le cas échéant, se solder par un boni de liquidation pour le Groupe.
Perspectives
Sur la base des données actuellement disponibles, le Groupe anticipe une croissance organique(8) de son chiffre d’affaires 2025 dans une fourchette approximative de 2 % à 4 % par rapport à 2024. Le Résultat opérationnel ajusté (9) devrait continuer à progresser significativement.
Ces objectifs ne constituent pas des prévisions et pourraient être remis en cause en cas d’aggravation significative des risques géopolitiques, économiques et monétaires.
---------------
Le Comité d’Audit s’est réuni le 24 septembre 2025. Le Conseil d’Administration, présidé par Jean-Claude Labrune, s’est réuni le 25 septembre 2025 et a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2025. Depuis le passage sur Euronext Growth, les comptes semestriels ne sont plus audités. Le Rapport Financier Semestriel sera disponible en français et en anglais dans quelques jours sur notre site web.
|
|Le webcast est accessible depuis l’adresse : www.cegedim.fr/webcast
La présentation des résultats du premier semestre 2025 est disponible :
Agenda financier 2025
|2025
|23 octobre après bourse
|Chiffre d’affaires du T3 2025
Agenda financier disponible sur le site: https://www.cegedim.fr/finance/agenda/Pages/default.aspx
Disclaimer
Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 25 septembre 2025 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.
Les données figurant dans ce communiqué comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 7 « Gestion des risques », point 7.2 « Facteurs de risques » et au Chapitre 3 « Commentaires sur l’exercice » point 3.6 « Perspectives » du Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 7 avril 2025 sous le numéro D.25- 0233.
A propos de Cegedim :
Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT GROWTH : ALCGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook
|Aude BALLEYDIER
Cegedim
Responsable Communication
et Relations Médias
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81
aude.balleydier@cegedim.fr
|Damien BUFFET
Cegedim
Responsable de la communication
financière
Tél. : +33 (0)7 64 63 55 73
damien.buffet@cegedim.com
|Céline PARDO
Agence Becoming RP
Consultante en Relations Médias
Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66
cegedim@becoming-group.com
Annexes
Etats financiers consolidés au 30 juin 2025 (non audité)
- Actif au 30 juin 2025 (non audité)
|En milliers d’euros
|30/06/2025
|31/12/2024
|Goodwill
|235 188
|235 748
|Frais de développement
|28 045
|857
|Autres immobilisations incorporelles
|162 719
|190 555
|Immobilisations incorporelles
|190 764
|191 412
|Terrains
|594
|594
|Constructions
|1 356
|1 451
|Autres immobilisations corporelles
|50 108
|51 539
|Droit d'utilisation
|83 472
|86 273
|Immobilisations en cours
|9 841
|4 877
|Immobilisations corporelles
|145 371
|144 733
|Titres de participation
|0
|0
|Prêts
|14 556
|14 156
|Autres immobilisations financières
|9 064
|5 820
|Immobilisations financières hors titres des sociétés mises en équivalence
|23 620
|19 976
|Titres mis en équivalence
|13 166
|15 353
|Impôts différés - actif
|16 014
|16 597
|Créances clients non courantes
|-
|-
|Autres créances non courantes
|-
|-
|Créances d'impôts non courantes
|23 362
|-
|Instruments financiers non courants
|-
|-
|Charges constatées d'avance non courantes
|-
|-
|Actif non courant
|647 484
|623 819
|Marchandises
|5 797
|6 741
|Avances et acomptes sur commandes
|1 310
|1 296
|Créances clients courantes
|180 315
|186 003
|Autres créances courantes
|69 951
|66 945
|Créances d'impôts courantes
|4 158
|29 152
|Instruments financiers courants
|-
|-
|Charges constatées d'avance courantes
|25 438
|23 357
|Equivalents de trésorerie
|-
|-
|Trésorerie
|49 924
|49 577
|Actif courant
|336 892
|363 071
|TOTAL Actif
|984 377
|986 890
- Passifs et capitaux propres au 30 juin 2025 (non audité)
|En milliers d’euros
|30/06/2025
|31/12/2024
|Capital
|13 432
|13 432
|Réserves groupe
|254 190
|268 728
|Réserves de conversion groupe
|-3 788
|-3 105
|Résultat groupe
|1 182
|-14 707
|Capitaux propres part du groupe
|265 015
|264 348
|Intérêts minoritaires
|16 990
|18 156
|Capitaux propres
|282 005
|282 503
|Dettes financières non courantes
|218 951
|223 777
|Dettes de location non courantes
|75 674
|77 639
|Instruments financiers
|814
|-
|Impôts différés - passif
|1 576
|1 654
|Engagements de retraite
|34 719
|33 024
|Provisions non courantes
|8 024
|2 073
|Autres passifs non courant
|-
|-
|Ecarts d'acquisition négatifs
|-
|-
|Passif non courant
|339 758
|338 167
|Dettes financières courantes
|12 849
|10 315
|Dettes de location courantes
|13 836
|14 118
|Instruments financiers
|7
|-
|Dettes fournisseurs
|56 372
|71 784
|Dettes d'impôt courant
|384
|279
|Dettes fiscales et sociales
|118 310
|128 289
|Provisions courantes
|1 780
|1 502
|Autres passifs courant
|159 076
|139 932
|Passif courant
|362 614
|366 220
|TOTAL Passif
|984 377
|986 890
- Compte de résultat au 30 juin 2025 (non audité)
|En milliers d’euros
|30/06/2025
|30/06/2024
|Chiffre d'affaires
|322 497
|318 995
|Achats consommés
|-13 341
|-14 045
|Charges externes
|-67 695
|-72 687
|Impôts et taxes
|-4 328
|-3 961
|Frais de personnel
|-177 929
|-173 240
|Perte de valeur sur créances clients et autres débiteurs et sur actifs de contrats
|710
|-872
|Dotations & reprises aux provisions
|-1 687
|-2 440
|Autres produits et charges d'exploitation
|505
|-690
|Résultat net des sociétés mises en équivalence inclus dans le Résultat Opérationnel
|891
|1 146
|EBITDA courant
|59 625
|52 207
|Dotations aux amortissements autres que les droits d’utilisation
|-34 342
|-33 140
|Dotations aux amortissements des droits d’utilisation
|-8 420
|-8 733
|Résultat opérationnel courant
|16 863
|10 334
|Dépréciation écarts d’acquisition
|143
|-
|Produits et charges non récurrents
|-7 556
|-2 616
|Autres produits et charges opérationnels non courants
|-7 413
|-2 616
|Résultat opérationnel
|9 450
|7 718
|Produits de trésorerie & d'équivalents de trésorerie
|1 163
|326
|Coût de l'endettement financier brut
|-10 078
|-7 121
|Autres produits et charges financiers
|680
|1 813
|Résultat financier
|-8 234
|-4 983
|Impôts sur les bénéfices
|-198
|-1 226
|Impôts différés sur les bénéfices
|-757
|-1 652
|Total d'impôts
|-956
|-2 878
|Résultat net lié aux entités mises en équivalence
|-143
|53
|Résultat net consolidé
|117
|-90
|Part du groupe
|1 182
|630
|Participations ne donnant pas le contrôle
|-1 065
|-721
|Nombre moyen d'actions hors autocontrôle
|13 741 571
|13 695 317
|Résultat courant par action (en euros)
|0,15
|0,04
|Résultat par action (en euros)
|0,1
|0,0
|Résultat dilué par action (en euros)
|0,1
|0,0
- Tableau de flux de trésorerie au 30 juin 2025 (non audité)
|En milliers d’euros
|30/06/2025
|30/06/2024
|Résultat net total consolidé
|117
|-90
|Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
|-748
|-1 199
|Dotations aux amortissements et provisions
|49 113
|40 531
|Plus ou moins-values de cession
|-19
|-52
|Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt
|48 462
|39 190
|Coût de l’endettement financier net
|8 234
|4 983
|Charges d’impôt
|956
|2 878
|Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt
|57 652
|47 051
|Impôts payés
|1 343
|-11 634
|Incidence de la variation du BFR
|-2 381
|-13 206
|Flux de trésorerie générés par l’activité après impôt versé et variation du besoin en fonds
de roulement
|56 614
|22 211
|Acquisition d'immos incorp. (net de la var. des dettes)
|-25 182
|-29 879
|Acquisition d'immos corp. (net de la var. des dettes)
|-12 459
|-15 935
|Acquisition d'actifs financiers
|0
|0
|Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
|340
|553
|Cession d'actifs financiers
|1 212
|934
|Variation des dépôts reçus ou versés
|383
|-860
|Incidence des variations de périmètre
|-475
|-35 454
|Dividendes reçus
|0
|4 073
|Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
|-36 180
|-76 568
|Augmentation de capital
|0
|985
|Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
|0
|0
|Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
|-1
|-1
|Emission d'emprunts
|0
|55 000
|Remboursement d'emprunts
|-3 277
|-219
|Participation des salariés
|-1 175
|145
|Remboursements des obligations locatives
|-8 034
|-8 152
|Intérêts versés sur emprunts
|-5 813
|-972
|Autres produits financiers reçus
|1 530
|718
|Autres charges financières versées
|-3 105
|-3 612
|Flux de trésorerie liés aux activités de financement
|-19 877
|43 892
|Variation de trésorerie hors effet devises
|557
|-10 465
|Incidence des variation de cours des devises
|-207
|-728
|Variation de trésorerie
|350
|-11 194
|Trésorerie d'ouverture
|49 574
|46 606
|Trésorerie de clôture
|49 924
|35 412
- Covenants Financiers
Le Groupe respectait tous ses covenants au 30 juin 2025.
(1) Le terme « ajusté » est expliqué en page 2 du présent communiqué, et figurera dorénavant au sein des indicateurs alternatifs de performance du Groupe.
(2) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 114 à 115 du Document d’Enregistrement Universel 2024.
(3) A périmètre et taux de change constants.
(4) Le terme « ajusté » est expliqué en page 2 du présent communiqué, et figurera dorénavant au sein des indicateurs alternatifs de performance du Groupe.
(5) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 114 à 115 du Document d’Enregistrement Universel 2024
(6) Le terme « ajusté » est expliqué en page 2 du présent communiqué, et figurera dorénavant au sein des indicateurs alternatifs de performance du Groupe.
(7) Le terme « ajusté » est expliqué en page 2 du présent communiqué, et figurera dorénavant au sein des indicateurs alternatifs de performance du Groupe.
(8) A périmètre et taux de change constants.
(9) Le terme « ajusté » est expliqué en page 2 du présent communiqué, et figurera dorénavant au sein des indicateurs alternatifs de performance du Groupe.
Pièce jointe