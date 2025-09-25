Eesti Energia lõpetas krediidireitingu lepingu S&P’ga

25. septembril 2025 lõpetas Eesti Energia oma pikaajalise emitendi krediidireitingu lepingu S&P Global Ratings’iga. Reiting oli lepingu lõpetamise hetkel BB+ negatiivse väljavaatega. Reitingu lepingu lõpetamine ei mõjuta ettevõtte finantsseisundit, igapäevast tegevust ega kohustusi investorite ja sidusrühmade ees.

Ettevõte jääb pühendunuks läbipaistvuse tagamisele ning jätkab Moody’se ja Fitchi reitingute hoidmist.

Danel Freiberg

Treasury- ja finantsriskijuht

Eesti Energia AS

Tel: +372 5594 3838

E-post: danel.freiberg@energia.ee