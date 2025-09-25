AB „Pieno žvaigždės“ 2025 metų šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

 | Source: AB "Pieno žvaigždės" AB "Pieno žvaigždės"

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per 2025 metų pirmus šešis mėnesius buvo 108,7 mln. EUR arba 6,6% didesnės nei prieš metus (2024 m. šešių mėn. pardavimų pajamos siekė 101,9 mln. EUR).

EBITDA per 2025 metų pirmus šešis mėnesius buvo 5,9 mln. EUR, lyginant su 9,7 mln. EUR EBITDA prieš metus.

Per 2025 metų pirmus šešis mėnesius bendrovė uždirbo 2,4 mln. EUR grynojo pelno. Per 2024 metų pirmus šešis mėnesius bendrovė uždirbo 6,2 mln. EUR grynojo pelno.


Laimonas Vaškevičius

Finansų direktorius

+370 52461419

Priedas


Attachments

2025_q2_lt_eur_solo_ias