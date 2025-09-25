AB „Pieno žvaigždės“ 2025 metų šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per 2025 metų pirmus šešis mėnesius buvo 108,7 mln. EUR arba 6,6% didesnės nei prieš metus (2024 m. šešių mėn. pardavimų pajamos siekė 101,9 mln. EUR).
EBITDA per 2025 metų pirmus šešis mėnesius buvo 5,9 mln. EUR, lyginant su 9,7 mln. EUR EBITDA prieš metus.
Per 2025 metų pirmus šešis mėnesius bendrovė uždirbo 2,4 mln. EUR grynojo pelno. Per 2024 metų pirmus šešis mėnesius bendrovė uždirbo 6,2 mln. EUR grynojo pelno.
