Groupe IT Link : 2,19 M€ de résultat opérationnel sur le premier semestre 2025

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 25 septembre 2025

En M€



S1 2024*



S1 2025*



Variation Chiffre d’affaires 41,94 42,29 +0,8% EBITDA** 3,62 3,00 -17,1% % du Chiffre d’affaires 8,6% 7,1% -1,5 pts Résultat opérationnel 2,92 2,19 -24,8% % du Chiffre d’affaires 7,0% 5,2% -1,8 pts Résultat net 1,79 1,47 -18,1 %





* Informations non auditées.

** L’EBITDA désigne Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements et provisions.





Résultats

Au 1er semestre 2025, le Groupe IT Link enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de 0,8% à 42,29 M€ contre 41,94 M€ en 2024.

De son côté, l’EBITDA s’établit à 3 M€ en baisse de 17,1% par rapport à la même période en 2024.

Le résultat opérationnel s’élève à 2,19 M€, soit 5,2% du chiffre d’affaires. La rentabilité de ce semestre reflète un contexte moins favorable marqué par deux facteurs conjoncturels. D’une part, l’effet calendaire négatif d’une journée de production sur le semestre impactant la marge opérationnelle de -0,8 pt et d’autre part la baisse du taux d’activité(1) qui ressort à 92,8%, soit 0,8 point de moins qu’au premier semestre 2024.

Après prise en compte de la charge d’impôt, le résultat net atteint 1,47 M€ (en baisse de 18,1%).





Trésorerie et endettement

La trésorerie nette du Groupe au 30 juin 2025 conserve un niveau satisfaisant à 5,6 M€ (hors dette de loyers IFRS16) contre 5,2 M€ au 31 décembre 2024.





Paiement du dividende 2024

La distribution aux actionnaires du Groupe IT Link d’un dividende de 0,50 € par action, votée par l’Assemblée Générale du 26 juin 2025, a été réalisée le 8 juillet pour un montant total de 0,85 M€.





Effectif

Au 30 juin, l'effectif salarié du Groupe était de 880 collaborateurs et l’effectif productif global(2) atteignait 909 consultants.





Perspectives 2025

La direction confirme son objectif de chiffre d’affaires en croissance entre 1 et 3% par rapport à l’exercice 2024, avec un résultat opérationnel autour de 6% du chiffre d’affaires.





Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025 ce jour sur https://www.itlinkgroupe.com/investisseurs/documents-financiers-2025





IT Link publiera son chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre, le 13 novembre 2025.





(1) Taux d’activité = Nombre de jours produits sur nombre de jours de production potentiels

(2) Effectif productif global = effectif productif Groupe IT Link + partenaires sous-traitants





A propos d’IT Link



Le Groupe IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.



Depuis plus de trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : transformer l’innovation technologique en valeur métier.



Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation, sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes connectés « du capteur à l’application métier ».



Le Groupe IT Link c’est plus de 850 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.



IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH (ISIN FR0000072597)

Pièce jointe