Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Gent, 25 september 2025, 18:30 – Persbericht / Gereglementeerde informatie

1. Samenvatting van de kennisgeving

ABO-GROUP ENVIRONMENT NV heeft een op 25 september 2025 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat Frank De Palmenaer, ingevolge de verkoop van aandelen op 23 september 2025 door Ideplus NV, nu 89,93% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Hij is aldus onder de deelnemingsdrempel van 90% gegaan.

2. Inhoud van de kennisgeving

De op 25 september 2025 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving:

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving door:

Een moederonderneming of een controlerende persoon.

Kennisgevingsplichtige personen:

Dhr Frank De Palmenaer en Ideplus NV (Derbystraat 357, 9051 Gent)

Transactiedatum:

23 september 2025

Overschreden drempel (in %):

90%

Noemer:

10.568.735

Detail van de kennisgeving:

Stemrechten Vorige Kennisgeving Na de transactie #stemrechten #stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten Frank De Palmenaer 9.038.836 7.859.252 1.152.726 74,36% 10,91% Ideplus NV 493.443 492.260 4,66% Subtotaal 9.532.279 8.351.512 1.152.726 79,02% 10,91% TOTAAL 8.351.512 1.152.726 79,02% 10,91%

Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie Houders van gelijkgestelde

financiële instrumenten Type financieel instrument Vervaldag Uitoefeningstermijn of -datum #stemmen die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrumenten % stemrechten Afwikkeling TOTAAL 0 0,00%





TOTAAL (A & B) #stemrechten % stemrechten 9.504.238 89,93%

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

Dhr Frank De Palmenaer is controlerend aandeelhouder van Ideplus NV.

Bijkomende informatie:

De stemrechten ‘los van effecten’ hebben betrekking op de aandelen waarvan het vruchtgebruik in handen is van Frank De Palmenaer, maar de naakte eigendom voor elk 1/3e van 1.152.726 in handen is van Feliciaan De Palmenaer, Ludovic De Palmenaer en Alexander De Palmenaer.

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, opgericht in 1995 als adviesbureau voor bodemonderzoek, is uitgegroeid tot een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: kwaliteit, hergebruik en sanering, geotechniek en monitoring, ecologie en cultuurhistorie.

Dit doet ABO-Group met haar verschillende semionafhankelijke dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 800 experts beschikt de groep over technologie, expertise en schaalgrootte om een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten. Voor klanten

in bouw, infrastructuur, mijnbouw en grondstoffen, energie en water; van indicatief en ontwerp tot uitvoering en onderhoud van diverse assets.

ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van ABO-Group Environment, zie www.abo-group.eu.

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T: +32 (0)496 59 88 88

