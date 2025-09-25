eXp Realty Berekspansi ke Korea Selatan, Menawarkan Kesempatan Nyata kepada Agen untuk Beralih dari Model Tradisional

BELLINGHAM, Washington, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, broker real estat independen terbesar di dunia dan anak perusahaan inti eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini mengumumkan ekspansi resminya ke Korea Selatan, peluncuran internasional kelimanya pada tahun 2025, dan kedua di Asia tahun ini setelah Jepang. Ekspansi ini memanfaatkan momentum pertumbuhan pesat yang digerakkan oleh agen di Peru, Türkiye, Ekuador, dan Jepang.

Di Korea Selatan, tempat broker tradisional masih bergantung pada kantor fisik dan struktur hierarki yang kaku, eXp meluncurkan platform dengan pendekatan yang sepenuhnya berbeda: berbasis AI, tanpa batas, dan dirancang untuk memberikan kebebasan, fleksibilitas, serta kendali lebih besar kepada para agen atas masa depan mereka.

“Sebagian besar broker di Korea Selatan masih menjalankan model lama, yang dibangun untuk kepentingan atasan, bukan agen,” ujar Felix Bravo, Direktur Pelaksana, Internasional di eXp Realty. “Model lama tersebut sedari awal memang dirancang untuk mengendalikan agen, membatasi potensi keuntungan, dan melindungi hierarki. Ada banyak agen yang berhasil mencetak angka penjualan nyata dan menjalankan bisnis internasional langsung dari ponsel mereka, tetapi masih dibatasi oleh kuota kantor dan aturan lama yang ketinggalan zaman. Itu bukanlah sistem yang butuh diperbaiki. Sistem tersebut sudah seharusnya diganti. Kami di sini bukan untuk bersaing dengan model tersebut, kami di sini untuk mengakhirinya. Serta untuk memberikan platform yang benar-benar menempatkan para agen sebagai inti bisnis.”

Peluncuran ini mendukung upaya pencapaian target eXp pada tahun 2030 untuk memiliki 50.000 agen produktif di luar Amerika Serikat dan 500 lebih agen produktif di 50 negara, yang meningkatkan skala model yang dimiliki agen yang dibangun untuk pertumbuhan, bukan biaya overhead.

Thomas Kim, seorang broker dengan penjualan teratas peraih penghargaan dalam sistem broker tradisional Korea, kini memimpin eXp Korea dengan fokus membantu para agen mengembangkan bisnis mereka melalui inovasi, pendampingan, dan jaringan global yang sesungguhnya.

“Saya tahu rasanya membangun karier di dalam sistem broker tradisional, tetapi terkekang oleh sistem tersebut,” ujar Kim. “eXp memberi para agen di Korea Selatan sesuatu yang tak pernah saya miliki: kesempatan nyata untuk berkembang melalui penjualan, pembangunan tim, kepemilikan saham, bahkan rujukan secara global. Namun, yang lebih penting, pertumbuhan tersebut juga memberi manfaat kepada para agen, bukan hanya usaha brokernya. Inilah platform yang akhirnya menempatkan agen sebagai prioritas utama.”

Acara penyambutan langsung berlangsung hari ini di Seoul, di mana para pimpinan perusahaan bertemu dengan para agen dan menjelaskan bagaimana Korea Selatan menjadi bagian dari visi global eXp, komitmen untuk membangun pertumbuhan yang digerakkan agen di kawasan Pasifik, serta memberdayakan mereka untuk memimpin.

Apa yang Membuat eXp Realty Berbeda bagi Para Agen di Korea Selatan

Tidak harus memiliki kantor — bekerja dari mana saja

— bekerja dari mana saja Struktur komisi yang bersaing yang dirancang untuk memaksimalkan pendapatan agen

yang dirancang untuk memaksimalkan pendapatan agen Kesempatan mendapatkan bagi hasil pendapatan dan ekuitas

Jaringan agen global untuk rujukan dan kolaborasi

untuk rujukan dan kolaborasi Pelatihan langsung, dukungan pemimpin, dan pendampingan melalui platform eXp World, LearnWorlds, dan Slack





Para agen yang telah siap untuk memegang kendali karier mereka dapat mempelajari selengkapnya di www.expkr.com.

Tentang eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“Perusahaan”) adalah perusahaan induk untuk eXp Realty® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty merupakan broker real estat independen terbesar di dunia dengan hampir 82.000 agen yang tersebar di 29 negara. Sebagai broker berbasis cloud dan berpusat pada agen, eXp Realty memberi agen real estat pembagian komisi terkemuka dalam industri, pembagian pendapatan, peluang kepemilikan ekuitas, dan jaringan global yang memberdayakan agen untuk membangun bisnis yang berkembang dengan pesat. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang eXp World Holdings, Inc., kunjungi: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, yang didukung oleh majalah SUCCESS®, telah menjadi nama tepercaya dalam pengembangan pribadi dan profesional sejak tahun 1897. Sebagai bagian dari ekosistem eXp, perusahaan ini menawarkan akses ke sumber daya yang berharga kepada agen untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan bisnis, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang SUCCESS, kunjungi success.com.

Klausul Perlindungan Hukum dan Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan ini mencerminkan ekspektasi Perusahaan dan manajemennya saat ini, tetapi melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat memengaruhi hasil aktual secara material. Pernyataan-pernyataan ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan mengenai ekspansi internasional, ketersediaan program kepemilikan ekuitas, serta partisipasi dalam atau manfaat yang diperoleh dari platform, alat, model kompensasi, maupun program ekuitas Perusahaan. Faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan hasil aktual secara material dan secara negatif dari yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan termasuk fluktuasi pasar real estat, perubahan retensi atau perekrutan agen, kemampuan Perusahaan untuk berekspansi dengan sukses di pasar internasional, tekanan kompetitif, perubahan peraturan, dan risiko lain yang dijelaskan secara detail dari waktu ke waktu dalam pengajuan Securities and Exchange Commission Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengajuan terbaru Laporan Kuartalan pada Formulir 10-Q dan Laporan Tahunan pada Formulir 10-K. Kami tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan ini kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Kontak Hubungan Media:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Kontak Hubungan Investor:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f759523-7594-4c27-bf38-17fd952789af