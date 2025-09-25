Theratechnologies annonce la réalisation de l’acquisition par Future Pak

MONTRÉAL, 25 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique au stade de la commercialisation, a annoncé aujourd’hui la réalisation du plan d’arrangement pris en vertu du chapitre XVI – section II de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) annoncé précédemment et auquel est partie CB Biotechnology, LLC (l’« Acquéreur »), un membre du même groupe que Future Pak, LLC (« Future Pak »), aux termes duquel l’Acquéreur a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société (les « Actions ») pour 3,01 $ US par Action en espèces, plus un droit conditionnel à la valeur (« DCV ») par Action représentant des paiements supplémentaires totaux en espèces pouvant atteindre 1,19 $ US par DCV si certains jalons sont atteints par la Société (l’« Arrangement »).

La contrepartie pour les Actions a été remise par l’Acquéreur à Services aux investisseurs Computershare inc., en sa qualité de dépositaire aux termes de l’Arrangement, et elle sera versée aux anciens actionnaires de Theratechnologies le plus tôt possible après la date des présentes (ou, dans le cas des actionnaires inscrits, le plus tôt possible après qu’une lettre d’envoi dûment remplie et signée ait été reçue par le dépositaire, accompagnée du ou des certificats d’actions et/ou du ou des avis du SID représentant les Actions qu’ils détenaient).

Chaque DCV est un droit contractuel qui confère à son porteur le droit de recevoir de l’Acquéreur des paiements totaux pouvant atteindre 1,19 $ US par DCV si certains jalons sont atteints par la Société, le tout conformément à la convention conclue le jour des présentes entre l’Acquéreur, Future Pak et Société de fiducie Computershare du Canada, à titre d’agent des DCV. Les DCV sont inscrits dans un registre tenu par l’agent des DCV et ne sont pas attestés par un certificat ou un autre instrument. Selon un rapport préparé par un évaluateur tiers indépendant, la Société et l’Acquéreur ont établi que la juste valeur marchande de chaque DCV s’établissait à 0,80 $ US au 24 septembre 2025.

Par suite de la réalisation de l’Arrangement, il est prévu que les Actions seront radiées de la cote de la Bourse de Toronto le 26 septembre 2025 ou vers cette date et du Nasdaq Capital Market le 25 septembre 2025 ou vers cette date. La Société demandera de cesser d’être un émetteur assujetti en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes dans toutes les provinces du Canada. La Société fera également radier les Actions aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, dans sa version modifiée.

Immédiatement avant la date de prise d’effet de l’Arrangement, l’Acquéreur et les membres du même groupe que lui n’étaient propriétaires d’aucune Action. Une déclaration selon le système d’alerte sera déposée sous le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Des renseignements supplémentaires et/ou une copie de la déclaration selon le système d’alerte peuvent être obtenus auprès des personnes-ressources ci-dessous. Le siège social de l’Acquéreur se trouve à CB Biotechnology, LLC a/s Honigman LLP, 2290 First National Building, 660 Woodward Avenue, Detroit, MI 48226-3506.

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la commercialisation de traitements novateurs qui ont le potentiel de redéfinir les normes en matière de soins de la santé. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com.

Fondée en 1977, Future Pak, y compris les membres de son groupe, est une société fermée de fabrication, de conditionnement et de distribution à façon de produits pharmaceutiques et nutraceutiques dont le siège est situé à Wixom dans le Michigan. Future Pak exerce ses activités dans les marchés de détail, spécialisés et institutionnels et tire parti de son infrastructure et de son réseau de partenaires solides pour offrir des solutions axées sur la qualité et centrées sur les patients.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs »), au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui sont fondés sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements auxquels la direction de la Société a accès à l’heure actuelle. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « peut », « va », « devrait », « pourrait », « voudrait », « prometteur », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou de la forme négative de ces termes ou de leurs variantes. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, notamment, des énoncés concernant la date prévue pour la clôture et la réalisation de l’Arrangement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, notamment, des énoncés concernant la radiation des Actions de la cote de la Bourse de Toronto et du Nasdaq Capital Market, le fait, pour la Société, de cesser d’être un émetteur assujetti en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes dans toutes les provinces du Canada et la radiation des Actions aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, dans sa version modifiée.

Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent communiqué de presse, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l’égard d’événements ou de résultats futurs, ainsi que d’autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que la Société juge appropriées dans les circonstances. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des risques et à des incertitudes importants, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont prévus, expressément ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les incertitudes et risques importants comprennent, notamment, la possibilité que les Actions ne soient pas radiées de la cote de la Bourse de Toronto ou du Nasdaq Capital Market dans les délais actuellement prévus, que les Actions ne soient pas radiées du tout, en raison de l’incapacité à satisfaire, en temps opportun ou autrement, les conditions nécessaires à la radiation des Actions ou pour d’autres raisons, que la demande de la Société de cesser d’être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables ne soit pas acceptée ou soit retardée et que la Société soit incapable d’atteindre les jalons relatifs aux DCV.

Le lecteur est prié de noter que la présente liste de facteurs n’est pas exhaustive, et il ne devrait pas accorder une confiance indue aux déclarations de nature prospective. En conséquence, le lecteur est averti qu’un écart important peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. À moins qu’elle n’y soit tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements à venir ou autrement.

