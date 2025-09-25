DIAGNOS annonce le résultat du vote à l'assemblée annuelle des actionnaires

BROSSARD, Québec, 25 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier dans l’utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour la détection précoce de certaines maladies, annonce le résultat du vote à l’assemblée annuelle des actionnaires qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui.

M. André Larente, M. Robert Dunn, M. Michael Braeuel et M. Philippe Couillard furent élus à titre d’administrateurs pour un mandat prenant fin à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. a été mandaté à titre d’auditeur de la Société pour l'exercice se terminant le 31 mars 2026.

DIAGNOS annonce également un octroi d'un nombre total de 1 100 000 options d'achat d'actions à deux administrateurs de la Société en remplacement de 600 000 options échues le 26 aout 2025 et 500 000 options qui seront échues le 28 septembre 2025. La date d'octroi est le 25 septembre 2025. La date d'expiration de l'exercice des options est le 25 septembre 2030. Les options d'achat d'actions sont acquises à 50 % par année à compter du premier anniversaire de l'octroi. Le prix d'exercice des options d'achat d'actions octroyées a été fixé à 0,26 $ par action ordinaire. L'octroi demeure assujetti aux exigences réglementaires, notamment à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

