Mejora la liquidez en más de un 185 % en los contratos de derivados de BitMEX tras la migración estratégica a AWS Tokio

VICTORIA, Seychelles, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, una de las bolsas de criptomonedas más seguras del mundo, anunció hoy el impacto transformador del éxito de la migración de su motor de negociación a AWS Tokio. Esta medida ha supuesto una mejora de la liquidez de más de un 185 % en nueve contratos perpetuos y una notable aceleración en los tiempos de ejecución de las órdenes para los operadores a nivel mundial.

La migración fue ejecutada por el equipo de ingeniería de BitMEX el 23 de agosto de 2025 y se completó en diez minutos. La bolsa volvió a estar en línea en menos de una hora, un importante hito técnico para la plataforma que garantizó una transición fluida y sin interrupciones para los usuarios.

Un mes después de la migración, las mejoras de la plataforma son evidentes:

Mayor liquidez en los contratos insignia : la liquidez dentro de los 5 puntos básicos del precio medio para XBTUSDT y ETHUSDT se ha incrementado en un 185 % y un 401 %, respectivamente. Este hecho beneficia directamente a los operadores con diferenciales más ajustados y un menor deslizamiento.

: la liquidez dentro de los 5 puntos básicos del precio medio para XBTUSDT y ETHUSDT se ha incrementado en un 185 % y un 401 %, respectivamente. Este hecho beneficia directamente a los operadores con diferenciales más ajustados y un menor deslizamiento. Mejoras cuantificables en pares emergentes : los nuevos contratos para HYPE, BCH, PEPE y otros también han registrado mejoras de liquidez de más del 2.000 %, lo que amplía la gama de oportunidades de negociación disponibles en la plataforma. BitMEX, conocida como la sede de los contratos de futuros perpetuos OG de Bitcoin, está ampliando ahora su credibilidad a una gama más amplia de contratos perpetuos, lo que demuestra ser un lugar serio para la negociación de tokens más allá de Bitcoin.

: los nuevos contratos para HYPE, BCH, PEPE y otros también han registrado mejoras de liquidez de más del 2.000 %, lo que amplía la gama de oportunidades de negociación disponibles en la plataforma. BitMEX, conocida como la sede de los contratos de futuros perpetuos OG de Bitcoin, está ampliando ahora su credibilidad a una gama más amplia de contratos perpetuos, lo que demuestra ser un lugar serio para la negociación de tokens más allá de Bitcoin. Ejecución más rápida y confiable: la latencia de colocación de órdenes de extremo a extremo y la latencia del libro de órdenes han mejorado para ayudar a los participantes activos en la creación de mercado a aumentar aún más que antes la liquidez en el libro de órdenes.



“La impecable ejecución de esta migración constituye un hito técnico y un avance estratégico en nuestro compromiso de brindar una experiencia de negociación de nivel institucional, a la vez que proporcionamos a los usuarios minoristas una mejor calidad de ejecución y productos innovadores”, afirmó Stephan Lutz, director ejecutivo de BitMEX. “Las mejoras inmediatas en la latencia y la liquidez se traducen de forma directa en un entorno de negociación más competitivo y sólido para todos los usuarios, y nuestro trabajo aún no ha terminado. Ya estamos aprovechando este éxito para ofrecer un rendimiento aún mayor en los próximos meses”.

La migración de BitMEX a AWS Tokio es solo el comienzo de una hoja de ruta más amplia para optimizar de forma continua el rendimiento de la plataforma. En los próximos meses, BitMEX espera mejorar aún más la liquidez y la latencia de la plataforma, a medida que perfecciona los procesos internos e implementa mejoras adicionales en la infraestructura.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas y una confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o hackeo, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, sabiendo que sus fondos están seguros. De este modo, también pueden tener acceso a los productos y herramientas que requieren para ser rentables.

Además, BitMEX fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para obtener más información acerca de BitMEX, visite el blog de BitMEX o el sitio web www.bitmex.com

