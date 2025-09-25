EssilorLuxottica: Essilor Stellest est le tout premier verre optique à recevoir de la FDA une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis

Essilor Stellest est le tout premier verre optique à recevoir de la FDA

une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis

L’efficacité du verre d'EssilorLuxottica pour ralentir la progression de la myopie infantile

est cliniquement prouvée1,2

Paris, France (25 septembre, 2025) – EssilorLuxottica a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis lui a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son verre Essilor Stellest, dans le cadre d’un processus De Novo. La FDA avait déjà distingué ce verre en 2021 en lui accordant le statut de « Breakthrough Device » (Dispositif Innovant). Le verre Essilor Stellest est le seul et tout premier verre optique à l’efficacité cliniquement prouvée pour ralentir la progression de la myopie chez l’enfant à recevoir cette autorisation de la FDA. Son efficacité est démontrée par des données cliniques recueillies aux Etats-Unis prouvant un ralentissement de la progression de la myopie de 71 % en moyenne sur deux ans1,2. A la pointe des efforts menés pour lutter contre l'épidémie de myopie à l’échelle de la planète, EssilorLuxottica permettra, dans les prochaines semaines, aux professionnels de l’optique de faire bénéficier les enfants de l’efficacité du verre Essilor Stellest aux États-Unis. Cette innovation a déjà été déployée avec succès à travers le monde,

« Le verre Essilor Stellest est l'une des solutions de santé visuelle les plus attendues de la dernière décennie. Face à une épidémie mondiale qui affecte des centaines de millions de vies, nous avons entrepris, il y a plusieurs années, de développer un verre qui répond aux besoins du marché, en particulier ceux des prochaines générations. Cette technologie de verre transforme les verres correcteurs en une véritable solution de santé. Cela marque le début d'une nouvelle ère pour les professionnels de la vue, en matière de gestion de la myopie. Nous sommes heureux d'avoir obtenu l'autorisation de mise sur le marché de la FDA pour Essilor Stellest aux États-Unis et de pouvoir le rendre accessible aux jeunes patients. Alors que nous continuons à redéfinir l'avenir de la santé visuelle et des interactions humaines, cette technologie révolutionnaire est une étape majeure dans notre mission de permettre à chacun de déployer son potentiel et de mieux prendre en main sa santé », ont déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica est à la pointe de la recherche dans ce domaine depuis plus de quatre décennies, culminant avec le lancement du verre Essilor Stellest dans plusieurs régions du monde, où il est porté par des millions d'enfants. Poursuivant son engagement à développer et apporter des technologies innovantes au plus grand nombre, EssilorLuxottica proposera aux professionnels de l’optique, avec le verre Essilor Stellest, une solution fiable et éprouvée pour aider les familles à faire face aux enjeux liés à la myopie, contribuant ainsi à améliorer la santé visuelle à court et à long terme.

L’épidémie de myopie est un problème de santé mondial. Il est estimé que la moitié de la population mondiale sera myope d'ici 2050, dont 740 millions d'enfants. Une forte myopie est fréquemment corrélée à des pathologies oculaires sévères survenant au cours de la vie, d'où la nécessité de proposer aux familles des solutions non seulement pour corriger la vision mais aussi pour ralentir la progression de la myopie, avec des verres de lunettes dédiés par exemple. En Amérique du Nord, plus de 4 adultes sur 103 et 1 enfant sur 4 4 -entre 6 et 19 ans- sont touchés par la myopie. Les études3 montrent que cette prévalence accélère d’année en année.

Notes :

1. En comparaison avec un verre unifocal. Résultats d'un essai clinique prospectif, randomisé, en double insu, sur plusieurs centres aux États-Unis mené avec des enfants myopes âgés de 6 à 12 ans au début du traitement.

2. Données Essilor International (2025)

3. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042. doi:10.1016/j.ophtha.2016.01.006

4. Liang J, Pu Y, Chen J, et al. Global prevalence, trend and projection of myopia in children and adolescents from 1990 to 2050: a comprehensive systematic review and meta-analysis. Br J Ophthalmol. 2025;109(3):362-371. Published 2025 Feb 24. doi:10.1136/bjo-2024-325427

Pièce jointe