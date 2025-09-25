EssilorLuxottica: Essilor Stellest sono le prime e uniche lenti oftalmiche autorizzate alla vendita dall’FDA negli Stati Uniti

Essilor Stellest sono le prime e uniche lenti oftalmiche

autorizzate alla vendita dall’FDA negli Stati Uniti

Studi clinici dimostrano l’efficacia delle lenti di EssilorLuxottica nel

rallentare la progressione della miopia nei bambini1,2

Parigi, Francia (25 settembre 2025) – EssilorLuxottica annuncia di aver ottenuto l’autorizzazione dalla Food and Drug Administration (FDA) alla commercializzazione delle lenti Essilor Stellest grazie al percorso regolatorio De Novo. L’autorizzazione arriva dopo che la stessa FDA aveva già riconosciuto il potenziale del prodotto, classificandolo come Breakthrough Device nel 2021. Le lenti Essilor Stellest sono le prime ad aver ricevuto l’autorizzazione alla vendita da parte dell’FDA come lenti oftalmiche con efficacia clinicamente comprovata nel rallentare la progressione della miopia nei bambini1,2. Studi clinici hanno dimostrato che le lenti Essilor Stellest sono in grado di rallentare la progressione della miopia in media del 71% nell’arco di due anni1,2. Dopo il successo a livello internazionale, nelle prossime settimane saranno disponibili anche negli Stati Uniti, offrendo ai professionisti della cura della vista uno strumento efficace per il trattamento della miopia nei bambini e confermando il ruolo di EssilorLuxottica come leader del settore nella lotta alla miopia.

“Essilor Stellest è uno dei prodotti per la cura della vista più attesi dell'ultimo decennio. Di fronte a una vera e propria epidemia globale che colpisce milioni di persone, anni fa ci siamo posti l’obiettivo di sviluppare una lente capace di rispondere concretamente alle esigenze del mercato, e in particolare dei più giovani. Questa tecnologia ridefinisce il ruolo delle lenti correttive tradizionali, trasformandole in un vero e proprio trattamento clinico e aprendo una nuova fase per i professionisti della cura della vista nella lotta contro la miopia. Siamo felici di aver ottenuto l’autorizzazione alla vendita di Essilor Stellest da parte dell’FDA negli Stati Uniti: un traguardo che ci consentirà di raggiungere i pazienti più giovani. Il nostro impegno costante nel ridefinire il futuro della tecnologia, della cura della vista e delle connessioni umane trova in questa straordinaria innovazione uno strumento fondamentale per offrire a tutti la possibilità di migliorare il proprio benessere visivo”, hanno dichiarato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

Da oltre quarant’anni, EssilorLuxottica è all’avanguardia nella ricerca sulla miopia, un percorso culminato con il lancio delle lenti Essilor Stellest, oggi indossate da milioni di bambini nei principali paesi del mondo. In linea con l’impegno di EssilorLuxottica di sviluppare e rendere disponibili ovunque nel mondo tecnologie medicali all'avanguardia, le lenti Essilor Stellest rappresentano per i professionisti della cura della vista una soluzione affidabile e supportata da solide evidenze cliniche, pensata per accompagnare le famiglie nella gestione della miopia e migliorare la salute degli occhi sia nel breve che nel lungo periodo.

L’epidemia di miopia sta diventando una vera e propria emergenza sanitaria globale. Entro il 2050 potrebbe interessare il 50% della popolazione mondiale, con una crescita particolarmente rapida tra i bambini: si calcola infatti che entro quella data potrebbero soffrirne 740 milioni nel mondo. La miopia elevata comporta un rischio significativamente maggiore di sviluppare gravi patologie oculari in età adulta. Per questo motivo è fondamentale offrire alle famiglie soluzioni che non si limitino a correggere il difetto visivo, ma che siano in grado anche di rallentarne la progressione grazie a lenti oftalmiche dedicate. In Nord America, oggi oltre 4 adulti3 su 10 e 1 bambino4 su 4 (tra i 6 e i 19 anni) sono miopi e gli studi3 dimostrano inoltre che questa tendenza è in aumento di anno in anno.

Note:

1. Rispetto alle lenti monofocali. Risultati di uno studio clinico statunitense prospettico, randomizzato, in doppio cieco e multicentrico condotto su bambini miopi di età compresa tra 6 e 12 anni all'inizio del trattamento.

2. Essilor International, dati interni (2025).

3. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042. doi:10.1016/j.ophtha.2016.01.006

4. Liang J, Pu Y, Chen J, et al. Global prevalence, trend and projection of myopia in children and adolescents from 1990 to 2050: a comprehensive systematic review and meta-analysis. Br J Ophthalmol. 2025;109(3):362-371. Pubblicato il 24 febbraio 2025. doi:10.1136/bjo-2024-325427

