CGTN: Nyt angående Kinas nationalt bestemte bidrag for 2035

BEIJING, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Præsident Xi Jinping afslørede onsdag Kinas nationalt bestemte bidrag (NDC'er) for 2035, hvor han forpligtede sig til at reducere netto-udledningen af drivhusgasser i hele økonomien med 7 procent til 10 procent fra topniveauer, samt at udvide den installerede kapacitet for vind- og solenergi til over seks gange 2020-niveauer, med målet om i alt 3.600 gigawatt.

"Lad os alle eskalere vores handlinger for at realisere den smukke vision om harmoni mellem mennesket og naturen og bevare vores planet – det sted, vi kalder hjem", udtalte Xi i en videotale til FN's klimamøde 2025.

Hvad er nyt?

Tilbage i 2020 satte Xi et ambitiøst klimamål og annoncerede, at Kina ville stræbe efter at nå sit højeste CO2-udslip inden 2030 og opnå CO2-neutralitet inden 2060.

I løbet af årene har Kina presset på med sit arbejde med kulstofbinding, udvidet sit kulstofhandelssystem og uddybet overgangen til ren energi. Ved udgangen af august 2025 havde Kinas nationale kulstofmarked nået en rekordhandelsmængde på 189 millioner ton og en transaktionsværdi på 18,1 mia. yuan (ca. 2,54 mia. dollars), med 2024 som markerede det stærkeste år siden lanceringen i 2021. En rapport, der blev udgivet onsdag, fremhævede, at markedet bidrog til at reducere energisektorens kulstofintensitet med 10,8 procent i 2024 sammenlignet med 2018-niveauet, hvilket væsentligt styrkede markedsmekanismernes rolle i at drive Kinas grønne omstilling og emissionsreduktionsindsats. Sidste år lancerede landet også et nationalt marked for handel med frivillig reduktion af drivhusgasemissionerne, hvilket understreger dets drivkraft til at udvide de politiske værktøjer til at nå sine dobbelte kulstofmål.

Xi har også understreget den vigtige rolle, som et sundt, økologisk miljø spiller i at understøtte Kinas langsigtede udvikling, og har længe haft fokus på jordgenoprettelse og skovplantning. Fra 2012 til 2024 svarede Kinas skovplantning til mere end det dobbelte af Tysklands størrelse.

Skovplantningskampagnen supplerer større resultater i hele økosystemet. I 2024 opfyldte 222 kinesiske byer luftkvalitetsstandarder, hvor PM2,5-niveauet i byer på eller over præfekturniveauet faldt til 29,3 mikrogram pr. kubikmeter, og andelen af de dage, hvor luftkvaliteten var god, nåede 87,2 procent.

For en bedre verden

"Lande er nødt til at ære princippet om det fælles, men differentierede ansvar, hvor de udviklede lande bør tage føringen med at opfylde forpligtelser til reduktion af udledninger og yde mere økonomisk og teknologisk støtte til udviklingslandene," sagde Xi i sin tale onsdag.

Siden 2016 har landet mobiliseret over 177 milliarder yuan til at hjælpe udviklingslande med ren energi, tilpasning og en modstandsdygtighedsindsats over for klimaændringer. I alt har de underskrevet klimasamarbejdsaftaler med 42 udviklingslande, hvilket har resulteret i 54 aftaler.

Alene i Afrika har Kina hjulpet med at implementere hundredvis af projekter vedrørende ren energi og net. Blandt disse er solkraftværket i Garissa i Kenya, der forsyner ca. 70.000 husstande med strøm, hvilket kompenserer for ca. 43.000 ton CO2-udledninger årligt. Kina støtter også andre landemærkeprojekter som vindmølleparken De Aar i Sydafrika og vandkraft i Rwanda.

Ud over infrastrukturen har Kina også ydet teknisk rådgivning, kapacitetsopbygning og satellitværktøjer til at forstærke modstandsdygtigheden over for klimaændringer. I januar 2022, da Tonga blev ramt af et voldsomt vulkanudbrud, tilbød Kinas HISEA-1-satellit fjernstyret støtte til beredskabshåndteringen.

Fremadrettet sigter Kina mod at uddybe det multilaterale samarbejde om global klimastyring. Kinas erklærede mål er at hjælpe med at opbygge et samfund med en fælles fremtid for menneskeheden til at respondere på klimarisikoen og arbejde tæt sammen med alle nationer for at imødegå en presserende udfordring, som intet enkeltstående land kan løse alene.

"Verden står nu over for en enorm efterspørgsel efter grøn udvikling. Det er vigtigt, at landene styrker den internationale koordinering inden for grønne teknologier og industrier for at afhjælpe manglen på grøn produktionskapacitet og sikre fri strøm af grønne kvalitetsprodukter på verdensplan, så fordelene ved grøn udvikling kan nå ud til alle verdenshjørner," sagde Xi i sin tale.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-25/What-s-new-about-China-s-2035-Nationally-Determined-Contributions-1GWru6zIHao/p.html