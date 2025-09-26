CGTN: ¿Qué hay de nuevo en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de China en 2035?

BEIJING, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El presidente Xi Jinping presentó el miércoles las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de China para 2035, comprometiéndose a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en toda la economía entre un 7 % y un 10 % desde sus niveles máximos, así como a ampliar la capacidad instalada de energía eólica y solar a más de seis veces los niveles de 2020, con el objetivo de alcanzar un total de 3.600 gigavatios.

"Intensifiquemos nuestras acciones para hacer realidad la hermosa visión de armonía entre el hombre y la naturaleza, y preservar el planeta Tierra, el lugar al que llamamos hogar", dijo Xi en un discurso en video ante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima 2025.

¿Qué hay de nuevo?

En 2020, Xi fijó un objetivo climático ambicioso, anunciando que China se esforzaría por alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060.

A lo largo de los años, China ha seguido adelante con su trabajo de secuestro de carbono, ampliado su sistema de comercio de carbono y profundizado la transición hacia energía limpia. Para finales de agosto de 2025, el mercado nacional de carbono de China había alcanzado un volumen comercial récord de 189 millones de toneladas y un valor de transacción de 18.100 millones de yuanes (aproximadamente $ 2.540 millones), con 2024 marcando el año más fuerte desde su lanzamiento en 2021. Un informe publicado el miércoles destacó que el mercado ayudó a reducir la intensidad de carbono del sector eléctrico en un 10,8 por ciento en 2024 en comparación con los niveles de 2018, fortaleciendo significativamente el papel de los mecanismos de mercado en el impulso de la transición verde de China y sus esfuerzos de reducción de emisiones. El año pasado, el país también lanzó un mercado nacional para la compraventa de reducciones voluntarias de emisiones de gases de efecto invernadero, subrayando su impulso por ampliar las herramientas de política para alcanzar sus metas duales de carbono.

Xi también ha subrayado el papel fundamental que desempeña un entorno ecológico saludable en el apoyo al desarrollo a largo plazo de China, y ha mostrado desde hace tiempo su preocupación por la restauración de tierras y la reforestación. De 2012 a 2024, el área de forestación de China fue equivalente a más del doble del tamaño de Alemania.

La campaña de forestación complementa logros más amplios en todo el sistema ecológico. En 2024, 222 ciudades chinas cumplieron con los estándares de calidad del aire, con niveles de PM2.5 en ciudades de nivel de prefectura o superior que descendieron a 29.3 microgramos por metro cúbico, y la proporción de días con buena calidad del aire alcanzando el 87,2 %.

Por un mundo mejor

"Los países deben respetar el principio de los países deben honrar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, según el cual los países desarrollados deben asumir el liderazgo en el cumplimiento de las obligaciones de reducción de emisiones y proporcionar más apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo", dijo Xi en su discurso del miércoles.

Desde 2016, el país ha movilizado más de 177 mil millones de yuanes para ayudar a las naciones en desarrollo con esfuerzos de energía limpia, adaptación y resiliencia climática. En total, ha firmado acuerdos de cooperación climática con 42 países en desarrollo, resultando en 54 convenios.

En África solamente, China ha ayudado a implementar cientos de proyectos de energía limpia y redes eléctricas. Entre ellos, la planta de energía solar de Garissa en Kenia suministra energía a aproximadamente 70.000 hogares, compensando unas 43.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2) al año. China también apoya otros proyectos emblemáticos, como el parque eólico De Aar en Sudáfrica y la energía hidroeléctrica en Ruanda.

Más allá de la infraestructura, China también ha proporcionado asesoría técnica, desarrollo de capacidades y herramientas satelitales para mejorar la resiliencia climática. En enero de 2022, cuando Tonga fue golpeada por una violenta erupción volcánica, el satélite HISEA-1 de China ofreció apoyo de teledetección para la gestión de emergencias.

Con miras al futuro, China tiene como objetivo profundizar la cooperación multilateral en la gobernanza climática global. Su objetivo declarado es ayudar a construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad en respuesta al riesgo climático y trabajar en estrecha colaboración con todas las naciones para enfrentar un desafío apremiante que ningún país puede resolver por sí solo.

"El mundo ahora enfrenta una gran demanda de desarrollo verde. Es importante que los países fortalezcan la coordinación internacional en tecnologías e industrias verdes para abordar la escasez de capacidad de producción verde y garantizar el libre flujo global de productos verdes de calidad, de modo que los beneficios del desarrollo verde lleguen a todos los rincones del mundo", dijo Xi en su discurso.

