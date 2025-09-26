CGTN : du nouveau concernant les Contributions déterminées au niveau national de la Chine à l’horizon 2035

PÉKIN, 26 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercredi, le président Xi Jinping a dévoilé les Contributions déterminées au niveau national (CDN) de la Chine à l’horizon 2035. Il s’est engagé à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de 7 à 10 % par rapport à leurs maxima, et à multiplier par plus de six la capacité installée d’énergie éolienne et solaire par rapport à 2020, pour atteindre un total de 3 600 gigawatts.

« Intensifions tous nos efforts pour concrétiser la belle vision d’une harmonie entre l’homme et la nature, et préservons la planète Terre, notre maison », a déclaré Xi Jinping lors d’un discours vidéo au Sommet des Nations unies sur le climat 2025.

Quelles sont les nouveautés ?

En 2020, Xi Jinping s’était déjà fixé un objectif climatique ambitieux, en annonçant que la Chine s’efforcerait d’atteindre son pic d’émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060.

Au fil des ans, la Chine a poursuivi ses efforts en matière de séquestration du carbone, développé son système d’échange de droits d’émission de carbone et accéléré sa transition vers les énergies propres. Fin août 2025, le marché national du carbone chinois a atteint un volume d’échange record de 189 millions de tonnes et une valeur de transaction de 18,1 milliards de yuans (environ 2,54 milliards de dollars), faisant de 2024 l’année la plus dynamique depuis son lancement en 2021. Un rapport publié mercredi a souligné que le marché avait permis de réduire l’intensité carbone du secteur de l’électricité de 10,8 % en 2024 par rapport aux niveaux de 2018, renforçant considérablement le rôle des mécanismes du marché dans la transition écologique et les efforts de réduction des émissions de la Chine. L’année dernière, le pays a également lancé un marché national d’échange de réductions volontaires d’émissions de gaz à effet de serre, soulignant ainsi sa volonté d’élargir les outils politiques pour atteindre ses objectifs en matière de carbone.

Xi Jinping a également souligné le rôle clé d’un environnement écologique sain dans le développement à long terme de la Chine, et s’intéresse depuis longtemps à la restauration des terres et au reboisement. Entre 2012 et 2024, la superficie reboisée par la Chine était équivalente à plus de deux fois celle de l’Allemagne.

Cette campagne de reforestation s’inscrit dans le cadre de réalisations plus vastes dans l’ensemble du système écologique. En 2024, 222 villes chinoises respectaient les normes de qualité de l’air. Les niveaux de PM2,5 dans les villes d’ampleur préfectorale ou supérieure, ont chuté à 29,3 microgrammes par mètre cube et la proportion de jours avec une bonne qualité de l’air a atteint 87,2 %.

Pour un monde meilleur

« Les pays doivent respecter le principe des responsabilités communes mais différenciées, selon lequel les pays développés doivent montrer l’exemple en matière de réduction des émissions et apporter un soutien financier et technologique accru aux pays en développement », a déclaré Xi Jinping dans son discours, mercredi.

Depuis 2016, la Chine a mobilisé plus de 177 milliards de yuans pour aider les pays en développement à mettre en œuvre des efforts en faveur de l’énergie propre, de l’adaptation et de la résilience climatique. Au total, elle a signé des ententes de coopération climatique avec 42 pays en développement, aboutissant à 54 accords.

Rien qu’en Afrique, la Chine a notamment contribué à la mise en œuvre de centaines de projets d’énergie propre et de réseaux électriques. Parmi ceux-ci, la centrale solaire de Garissa, au Kenya, alimente en électricité environ 70 000 foyers et compense ainsi quelque 43 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone (CO₂) par an. La Chine soutient également d’autres projets phares, comme le parc éolien de De Aar, en Afrique du Sud, et la centrale hydroélectrique du Rwanda.

Au-delà des infrastructures, la Chine fournit également des conseils techniques, des services de renforcement des capacités et des outils satellitaires pour renforcer la résilience climatique. En janvier 2022, lorsque l’archipel des Tonga a été frappé par une violente éruption volcanique, le satellite chinois HISEA-1 a fourni un soutien en télédétection pour la gestion des urgences.

À l’avenir, la Chine souhaite approfondir la coopération multilatérale en matière de gouvernance climatique mondiale. Son objectif déclaré est de contribuer à la construction d’une communauté dotée d’un avenir commun pour l’humanité en répondant aux risques climatiques, et de collaborer étroitement avec toutes les nations pour relever un défi urgent qu’aucun pays ne peut résoudre seul.

« Le monde est aujourd’hui confronté à une forte demande de développement vert. Il est important que les pays renforcent la coordination internationale dans les technologies et industries vertes afin de combler le déficit de capacités de production verte et d’assurer la libre circulation de produits verts de qualité à l’échelle mondiale, pour que les bénéfices du développement vert puissent atteindre toutes les régions du monde », a déclaré Xi Jinping dans son discours.

