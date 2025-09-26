CGTN: מה חדש בתרומות הלאומיות של סין לשנת 2035

בייג'ינג, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

נשיא סין שי ג'ינפינג חשף ביום רביעי את התרומות הלאומיות של סין לשנת 2035, והתחייב להפחית את פליטת גזי החממה נטו של הכלכלה ב-7 אחוזים עד 10 אחוזים מרמות השיא, כמו גם להרחיב את הקיבולת המותקנת של אנרגיית רוח ושמש ליותר מפי שישה מהרמות של 2020, במטרה להגיע לסך של 3,600 ג'יגה-וואט.

"בואו כולנו נגביר את פעולותינו כדי לממש את החזון היפה של הרמוניה בין האדם לטבע, ולשמור על כדור הארץ - המקום שאנו קוראים לו בית", אמר שי את הדברים בנאום וידאו בוועידת האקלים 2025 של האו"ם.

מה חדש?

עוד ב-2020, שי הציב יעד אקלים שאפתני, והודיע שסין תשאף להגיע לשיא פליטות הפחמן הדו-חמצני לפני 2030 ולהשיג ניטרליות פחמנית לפני 2060.

במהלך השנים, סין המשיכה בעבודת קיבוע הפחמן שלה, הרחיבה את מערכת הסחר בפחמן שלה והעמיקה את המעבר לאנרגיה נקייה. עד סוף אוגוסט 2025, שוק הפחמן הלאומי של סין הגיע לנפח מסחר שיא של 189 מיליון טון ולשווי עסקה של 18.1 מיליארד יואן (כ-2.54 מיליארד דולר), כאשר 2024 סימנה את השנה החזקה ביותר מאז השקתו ב-2021. דו"ח שפורסם ביום רביעי הדגיש כי השוק עזר להפחית את עוצמת הפחמן של מגזר החשמל ב-10.8 אחוזים בשנת 2024 בהשוואה לרמות 2018, וחיזק משמעותית את תפקידם של מנגנוני השוק בהנעת המעבר הירוק של סין ומאמצי הפחתת הפליטות. בשנה שעברה השיקה המדינה גם שוק לאומי לסחר בהפחתת פליטת גזי חממה מרצון, והדגישה את הדחף שלה להרחיב את כלי המדיניות להשגת יעדי הפחמן הכפול שלה.

שי גם הדגיש את התפקיד המרכזי שסביבה אקולוגית איתנה ממלאת בתמיכה בפיתוח ארוך הטווח של סין, ומודאג זה זמן רב משיקום קרקעות וייעור. בין 2012 ל-2024, שטח הייעור של סין היה שווה ערך ליותר מפי שניים מגודלה של גרמניה.

מבצע הייעור משלים הישגים רחבים יותר ברחבי המערכת האקולוגית. בשנת 2024, 222 ערים סיניות עמדו בתקני איכות האוויר, כאשר רמות PM2.5 בערים ברמת המחוז ומעלה ירדו ל-29.3 מיקרוגרם למטר מעוקב, ושיעור הימים עם איכות אוויר טובה הגיע ל-87.2 אחוזים.

למען עולם טוב יותר

"מדינות צריכות לכבד את העיקרון של אחריות משותפת אך מובחנת, לפיו מדינות מפותחות צריכות להוביל במילוי התחייבויות להפחתת פליטות ולספק יותר תמיכה פיננסית וטכנולוגית למדינות מתפתחות", אמר שי בנאומו ביום רביעי.

מאז 2016, המדינה גייסה למעלה מ-177 מיליארד יואן כדי לסייע למדינות מתפתחות באנרגיה נקייה, הסתגלות ומאמצי עמידות אקלימית. בסך הכל, היא חתמה על הסכמי שיתוף פעולה אקלימיים עם 42 מדינות מתפתחות, וכתוצאה מכך 54 הסכמים.

באפריקה לבדה, סין סייעה ליישם מאות פרויקטים של אנרגיה נקייה ורשת. בין אלה, תחנת הכוח הסולארית Garissa בקניה מספקת חשמל לכ-70,000 משקי בית, ומקזזת כ-43,000 טון של פליטת פחמן דו חמצני (CO2) מדי שנה. סין תומכת גם בפרויקטים חשובים אחרים כמו חוות הרוח דה אר בדרום אפריקה ואנרגיה הידרואלקטרית ברואנדה.

מעבר לתשתיות, סין סיפקה גם ייעוץ טכני, בניית יכולות וכלים לווייניים לשיפור עמידות האקלים. בינואר 2022, כאשר טונגה נפגעה מהתפרצות געשית אלימה, הלוויין הסיני HISEA-1 הציע תמיכה בחישה מרחוק לניהול חירום.

במבט קדימה, סין שואפת להעמיק את שיתוף הפעולה הרב-צדדי בממשל האקלים העולמי. מטרתו המוצהרת היא לסייע בבניית קהילה עם עתיד משותף לאנושות בתגובה לסיכוני האקלים ולעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם כל המדינות כדי להתמודד עם אתגר דחוף שאף מדינה לא יכולה לפתור לבד.

"העולם עומד כעת בפני ביקוש עצום לפיתוח ירוק. חשוב שמדינות יחזקו את התיאום הבינלאומי בטכנולוגיות ותעשיות ירוקות כדי לטפל במחסור בכושר הייצור הירוק ולהבטיח זרימה חופשית של מוצרים ירוקים איכותיים ברחבי העולם, כך שהיתרונות של פיתוח ירוק יוכלו להגיע לכל פינות העולם", אמר שי בנאומו.

