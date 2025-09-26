CGTN: Perkembangan terbaru tentang Kontribusi Tiongkok yang Ditetapkan Secara Nasional untuk 2035

BEIJING, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Presiden Xi Jinping pada hari Rabu mengumumkan Kontribusi Tiongkok yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) untuk tahun 2035, dengan janji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca bersih di seluruh perekonomian sebesar 7 hingga 10 persen dari tingkat puncaknya, serta memperluas kapasitas terpasang tenaga angin dan surya lebih dari enam kali lipat dibandingkan tingkat 2020, dengan target total 3.600 gigawatt.

“Marilah kita bersama-sama meningkatkan upaya kita untuk mewujudkan visi indah tentang harmoni antara manusia dan alam, serta melestarikan planet Bumi—tempat yang kita sebut sebagai rumah,” ujar Presiden Xi dalam pidatonya melalui video pada KTT Iklim PBB 2025.

Yang baru

Pada tahun 2020, Presiden Xi menetapkan target iklim yang ambisius, dengan mengumumkan bahwa Tiongkok akan berupaya mencapai target puncaknya emisi karbon dioksida sebelum tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon sebelum 2060.

Selama bertahun-tahun, Tiongkok terus melanjutkan upaya penyerapan karbon, mengembangkan sistem perdagangan karbon, dan mempercepat transisi menuju energi bersih. Hingga akhir Agustus 2025, pasar karbon nasional Tiongkok mencatat volume perdagangan yang mencapai rekor sebesar 189 juta ton dan nilai transaksi sebesar 18,1 miliar yuan (sekitar 2,54 miliar dolar AS), dengan tahun 2024 menjadi tahun terkuat sejak peluncurannya pada 2021. Laporan yang dirilis pada hari Rabu menyoroti bahwa keberhasilan pasar Tiongkok dalam mengurangi intensitas karbon di sektor energi sebesar 10,8 persen pada 2024 dibandingkan dengan tingkat pada tahun 2018, sehingga secara signifikan memperkuat peran mekanisme pasar dalam mendorong transisi hijau Tiongkok dan upaya pengurangan emisi. Tahun lalu, negara ini juga meluncurkan pasar nasional untuk perdagangan pengurangan emisi gas rumah kaca secara sukarela, yang menegaskan upayanya untuk memperluas alat kebijakan dalam mencapai target karbon ganda.

Presiden Xi juga menekankan peran penting lingkungan ekologi yang sehat dalam mendukung pembangunan jangka panjang Tiongkok, serta telah lama memperhatikan pemulihan lahan dan penghijauan. Sejak tahun 2012 hingga 2024, luas area aforestasi (penghijauan) Tiongkok setara dengan lebih dari dua kali ukuran wilayah Jerman.

Upaya aforestasi tersebut melengkapi berbagai pencapaian yang lebih luas di seluruh ekosistem. Pada tahun 2024, 222 kota di Tiongkok memenuhi standar kualitas udara, dengan level PM2,5 di kota-kota setingkat atau di atas tingkat prefektur turun menjadi 29,3 mikrogram per meter kubik, dan proporsi hari dengan kualitas udara baik mencapai 87,2 persen.

Untuk dunia yang lebih baik

"Negara-negara perlu menghormati prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda-beda, di mana negara maju seharusnya memimpin dalam memenuhi kewajiban pengurangan emisi dan memberikan lebih banyak dukungan finansial serta teknologi kepada negara berkembang,” ungkap Presiden Xi dalam pidatonya pada hari Rabu.

Sejak tahun 2016, Tiongkok telah menyalurkan lebih dari 177 miliar yuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam upaya energi bersih, adaptasi, dan ketahanan iklim. Secara keseluruhan, Tiongkok telah menandatangani perjanjian kerja sama iklim dengan 42 negara berkembang, yang menghasilkan 54 perjanjian.

Di Afrika saja, Tiongkok telah membantu melaksanakan ratusan proyek energi bersih dan jaringan listrik. Di antara proyek ini, pembangkit listrik tenaga surya Garissa di Kenya memasok listrik kepada sekitar 70.000 rumah tangga, yang mengimbangi sekitar 43.000 ton emisi karbon dioksida (CO2) setiap tahun. Tiongkok juga mendukung proyek-proyek penting lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga bayu De Aar di Afrika Selatan dan pembangkit listrik tenaga air di Rwanda.

Selain infrastruktur, Tiongkok juga menyediakan konsultasi teknis, pengembangan kapasitas, dan alat satelit untuk meningkatkan ketahanan iklim. Pada bulan Januari 2022, ketika Tonga dilanda erupsi gunung berapi yang dahsyat, satelit Tiongkok HISEA-1 memberikan dukungan penginderaan jauh untuk manajemen darurat.

Ke depannya, Tiongkok ingin mempererat kerja sama multilateral dalam tata kelola iklim global. Tiongkok memiliki satu tujuan yang jelas yaitu membantu membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia dalam menghadapi risiko iklim serta bekerja sama erat dengan semua negara untuk menghadapi tantangan mendesak yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja.

"Dunia kini menghadapi permintaan besar akan pembangunan hijau. Penting bagi negara-negara untuk memperkuat koordinasi internasional dalam teknologi dan industri hijau guna mengatasi kekurangan kapasitas produksi hijau dan memastikan aliran bebas produk hijau berkualitas secara global sehingga manfaat pembangunan hijau dapat menjangkau seluruh penjuru dunia,” kata Presiden Xi dalam pidatonya.

