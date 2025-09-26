CGTN：中国の2035年国別削減目標の新たな点

北京発, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 習近平国家主席 (President Xi Jinping) は水曜日、中国の2035年国別削減目標 (NDCs) を発表し、経済全体の温室効果ガスの純排出量をピーク時から7〜10％削減するとともに、風力・太陽光発電の設備容量を2020年比で6倍超に拡大し、合計3,600ギガワットを目指すと表明した。

「人と自然の調和という美しいビジョンを実現し、私たちの住む地球という故郷を守るために、行動をさらに加速させましょう」と習主席は国連気候サミット2025へのビデオ演説で述べた。

新たな点とは？

2020年当時、習主席は「中国は2030年までに二酸化炭素排出量のピークアウトを目指し、2060年までにカーボンニュートラルを実現する」という野心的な気候目標を掲げた。

この数年間、中国は炭素隔離の取り組みを着実に進め、炭素取引制度を拡大し、クリーンエネルギーへの移行を一層深化させてきた。 2025年8月末までに、中国の全国炭素市場は取引量で1億8,900万トン、取引額で181億元 (約25億4,000万米ドル)(約3,776億1,672万円) という過去最高を記録しており、2024年は2021年の市場創設以来最も活発な年となった。 水曜日に発表された報告書は、この市場が2024年において電力部門の炭素強度を2018年水準と比べて10.8％削減し、中国のグリーン転換と排出量削減の取り組みにおいて市場メカニズムの役割を大幅に強化したことを強調した。 昨年、中国は自発的温室効果ガス排出量削減取引のための全国市場も立ち上げ、二酸化炭素排出量ピークアウトとカーボンニュートラリティの「両炭素」目標を達成するための政策手段を拡充する姿勢を示した。

習近平国家主席はまた、健全な生態環境が中国の長期的発展を支える上で果たす重要な役割を強調し、長らく土地回復と植林に関心を寄せてきた。 2012年から2024年にかけて、中国の植林面積はドイツの国土の2倍以上に相当した。

植林推進は、生態系全体にわたる幅広い成果を補完している。 2024年には、中国の222都市が大気質基準を達成し、地級市以上の都市におけるPM2.5濃度は1立方メートル当たり29.3マイクログラムに低下し、良好な大気質の日の割合は87.2％に達した。

より良い世界のために

「各国は共通だが差異のある責任の原則を尊重する必要があり、先進国が率先して排出量削減義務を果たすとともに、途上国に対してより多くの資金的・技術的支援を提供するべきです」と習近平国家主席は水曜日の演説で述べた。

2016年以来、中国は1,770億元 (約3兆7,399億円) 超を動員し、途上国のクリーンエネルギー、適応、気候レジリエンスの取り組みを支援している。 合計で、42の途上国と気候協力協定を締結し、54件の協定を実現した。

アフリカだけでも、中国は数百件のクリーンエネルギーおよび電力網プロジェクトの実施を支援している。 その中で、ケニアのガリッサ (Garissa) 太陽光発電所は約7万世帯に電力を供給し、年間約4万3,000トンの二酸化炭素 (CO2) 排出量を相殺している。 また、中国は南アフリカのデアール (De Aar) 風力発電所やルワンダの水力発電といったランドマーク的なプロジェクトも支援している。

インフラ整備にとどまらず、中国は気候レジリエンスを高めるために、技術コンサルテーション、能力構築、衛星ツールも提供してきた。 2022年1月、トンガが激しい火山噴火に見舞われた際には、中国のHISEA-1衛星が緊急対応のためのリモートセンシング支援を行った。

今後、中国は地球規模の気候ガバナンスにおける多国間協力をさらに深化させることを目指している。 その明確な目標は、気候リスクへの対応において人類の運命共同体を構築し、単独では解決できない差し迫った課題に立ち向かうために、すべての国々と緊密に協力することである。

「世界は今、グリーン開発に対する巨大な需要に直面しています。 各国がグリーン技術や産業における国際的な協調を強化し、グリーン生産能力の不足に対応するとともに、質の高いグリーン製品の自由な国際流通を確保することが重要です。そうしてこそ、グリーン開発の恩恵が世界の隅々にまで行き渡るのです」と習主席は演説で述べている。

https://news.cgtn.com/news/2025-09-25/What-s-new-about-China-s-2035-Nationally-Determined-Contributions-1GWru6zIHao/p.html