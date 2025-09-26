CGTN: 중국의 2035년 국가온실가스감축목표(NDC)가 갖는 새로운 특징

베이징, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 시진핑 중국 국가주석은 수요일 중국의 2035년 국가결정기여 (NDC)를 발표하며, 전 경제 부문의 온실가스 순배출을 정점 대비 7~10% 감축하고, 2020년 대비 풍력·태양광 발전 설비 용량을 6배 이상 확대해 총 3,600GW를 달성하겠다고 약속했다.

시 주석은 2025년 유엔 기후 정상회의 영상 연설에서 “인류와 자연의 조화로운 공존이라는 아름다운 비전을 실현하고, 우리가 살아가는 지구를 보전하기 위해 모두 함께 행동을 강화하자.” 고 제안하였다.

새로운 점은?

2020년, 시 주석은 중국이 2030년 이전에 이산화탄소 배출 정점을 달성하고 2060년 이전에 탄소중립을 실현하겠다는 야심찬 기후 목표를 처음 제시한 바 있다.

수년간 중국은 탄소 포집 작업을 지속적으로 추진하고, 탄소거래제도를 확장하며, 청정에너지 전환을 심화시켜 왔다. 2025년 8월 말 기준, 중국의 국가 탄소시장은 거래량 1억 8,900만 톤, 거래액 181억 위안(약 25억4,000만 달러)으로 사상 최고치를 기록했으며, 2024년은 2021년 출범 이후 가장 강력한 성과를 보인 해로 꼽혔다. 수요일 발표된 보고서에 따르면, 이 시장은 2024년 전력 부문의 탄소 집약도를 2018년 대비 10.8% 낮추는 데 기여하며, 중국의 녹색 전환과 배출 감축을 추진하는 데 있어 시장 메커니즘의 역할을 크게 강화했다. 또한 지난해에는 자발적 온실가스 감축 거래를 위한 국가 시장도 출범시켜, ‘쌍탄소(탄소 정점·탄소 중립)’ 목표 달성을 위한 정책 수단을 확대하려는 의지를 보여주었다.

시 주석은 또한 건전한 생태환경이 중국의 장기적 발전을 뒷받침하는 데 있어 핵심적인 역할을 한다고 강조해 왔으며, 토지 복원과 조림 사업에도 지속적인 관심을 기울여 왔다. 2012년부터 2024년까지 중국의 조림 면적은 독일 국토 면적의 두 배가 넘는 규모에 해당한다.

이 같은 조림 추진은 생태계 전반의 성과를 보완한다. 2024년에는 중국 내 222개 도시가 대기질 기준을 충족했으며, 지급 이상 도시의 PM2.5 농도는 세제곱미터당 29.3마이크로그램으로 낮아졌다. 또한 양호한 대기질을 보인 일수 비율은 87.2%에 달했다.

더 나은 세상을 위하여

시 주석은 수요일 연설에서 “국가들은 ‘공동의 그러나 차별화된 책임’ 원칙을 준수해야 하며, 선진국은 온실가스 감축 의무 이행을 주도하고 개발도상국에 보다 많은 재정적·기술적 지원을 제공해야 한다”고 강조했다.

중국은 2016년 이후 개발도상국의 청정에너지 전환, 기후 적응, 회복력 강화를 지원하기 위해 1,770억 위안 이상을 동원했다. 현재까지 42개 개발도상국과 기후 협력 협정을 체결했으며, 총 54건의 협정이 성사됐다.

아프리카에서만 중국은 수백 건의 청정에너지 및 전력망 프로젝트를 지원했다. 그중 케냐 가리사(Garissa) 태양광 발전소는 약 7만 가구에 전력을 공급하며 매년 약 4만3천 톤의 이산화탄소(CO2) 배출을 줄이고 있다. 또한 남아프리카공화국의 더아르(De Aar) 풍력 발전소와 르완다 수력 발전 등 주요 프로젝트도 중국의 지원을 받고 있다.

인프라 지원을 넘어 중국은 기술 자문, 역량 강화, 위성을 활용한 기후 회복력 강화에도 나섰다. 2022년 1월 통가에서 격렬한 화산 폭발이 발생했을 때, 중국의 HISEA-1 위성은 원격 감지를 통해 긴급 대응 관리에 도움을 제공했다.

앞으로 중국은 글로벌 기후 거버넌스에서 다자 협력을 심화할 계획이다. 기후 위험에 대응하는 과정에서 인류 공동의 미래를 함께 구축하고, 어떤 한 나라만으로는 해결할 수 없는 긴급 과제에 전 세계가 협력하는 것을 목표로 하고 있다.

시 주석은 연설에서 “세계는 지금 녹색 발전에 대한 막대한 수요에 직면해 있다. 각국은 녹색 기술과 산업에서 국제적 조정을 강화해 녹색 생산 능력 부족을 해소하고, 고품질 녹색 제품이 전 세계적으로 자유롭게 유통되도록 보장해야 한다. 그래야 녹색 발전의 혜택이 지구촌 구석구석까지 전달될 수 있다”고 강조했다.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-25/What-s-new-about-China-s-2035-Nationally-Determined-Contributions-1GWru6zIHao/p.html