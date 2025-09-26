CGTN: wat is er nieuw in China’s nationaal bepaalde bijdrage voor 2035.

BEIJING, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- President Xi Jinping heeft woensdag China’s nationaal bepaalde bijdrage (de NDC's) voor 2035 gepresenteerd. Daarin kondigde hij aan dat het land de netto-uitstoot van broeikasgassen in de hele economie met 7 tot 10 procent wil terugbrengen ten opzichte van de hoogste niveaus. Ook zal de geïnstalleerde capaciteit voor wind- en zonne-energie worden opgevoerd tot meer dan zes keer het niveau van 2020, goed voor in totaal 3600 gigawatt.

"Laten we onze inspanningen bundelen om de prachtige visie van harmonie tussen mens en natuur te verwezenlijken, en onze planeet, ons gemeenschappelijk thuis, te beschermen," verklaarde Xi in een videotoespraak tot de VN-klimaattop van 2025.

Wat is er nieuw?

Al in 2020 stelde Xi een ambitieus klimaatdoel: China zou ernaar streven de CO₂-uitstoot vóór 2030 te laten pieken en vóór 2060 klimaatneutraliteit te bereiken.

De afgelopen jaren heeft China ingezet op CO₂-opslag, het emissiehandelssysteem verder uitgebouwd en de overstap naar schone energie versneld. Eind augustus 2025 had China’s nationale koolstofmarkt een recordvolume bereikt van 189 miljoen ton, goed voor een transactiewaarde van 18,1 miljard yuan (ongeveer 2,54 miljard dollar). Het jaar 2024 was daarmee het sterkste sinds de start in 2021. Volgens een woensdag gepubliceerd rapport heeft de Chinese energiesector in 2024 10,8 procent minder CO₂ uitgestoten dan in 2018. Daarmee groeit de nationale koolstofmarkt uit tot een belangrijk instrument in de groene transitie en het terugdringen van de uitstoot. Vorig jaar heeft China ook een nationale markt geopend voor de handel in vrijwillige emissierechten. Daarmee wilde het land benadrukken dat het zijn beleidsmiddelen verder uitbreidt om het tweeledige klimaatdoel te bereiken.

Xi benadrukte ook hoe belangrijk een gezond milieu is voor de langetermijnontwikkeling van China, en zet zich al lange tijd in voor landherstel en bebossing. Tussen 2012 en 2024 heeft China meer dan twee keer de oppervlakte van Duitsland aan nieuw bos aangelegd.

De grootschalige bebossing sluit aan bij bredere resultaten in het hele ecosysteem. In 2024 voldeden 222 Chinese steden aan de luchtkwaliteitsnormen. In steden van prefectuurniveau en hoger daalde de concentratie fijnstof (PM2,5) tot 29,3 microgram per kubieke meter en was de luchtkwaliteit op 87,2 procent van de dagen goed.

Voor een betere wereld

"Landen moeten vasthouden aan het principe van gedeelde maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden. Dat betekent dat ontwikkelde landen het voortouw moeten nemen bij het nakomen van hun verplichtingen om de uitstoot te verminderen, en meer financiële en technologische steun moeten bieden aan ontwikkelingslanden," zei Xi in zijn toespraak woensdag.

Sinds 2016 heeft China meer dan 177 miljard yuan vrijgemaakt om ontwikkelingslanden te helpen overstappen naar schone energie, zich beter te beschermen tegen klimaatverandering en hun weerbaarheid te vergroten. In totaal heeft China met 42 ontwikkelingslanden overeenkomsten voor klimaatsamenwerking gesloten, wat neerkomt op 54 akkoorden.

Alleen al in Afrika heeft China meegewerkt aan de uitvoering van honderden projecten voor schone energie en elektriciteitsnetten. Een voorbeeld is de Garissa-zonnecentrale in Kenia, die zo’n 70.000 huishoudens van stroom voorziet en jaarlijks ongeveer 43.000 ton CO₂-uitstoot voorkomt. China steunt ook andere toonaangevende projecten, zoals het windpark De Aar in Zuid-Afrika en waterkrachtprojecten in Rwanda.

Naast infrastructuur heeft China ook technische ondersteuning, trainingen en satellietinstrumenten geleverd om de klimaatweerbaarheid te vergroten. In januari 2022, toen Tonga werd getroffen door een zware vulkaanuitbarsting, gaf China’s HISEA-1-satelliet beelden door die werden gebruikt bij de noodhulp.

China wil de komende jaren de multilaterale samenwerking in het wereldwijde klimaatbeleid verder versterken. China wil bijdragen aan een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid in de strijd tegen klimaatrisico’s. Daarbij zoekt het nauwe samenwerking met andere landen om een urgente uitdaging aan te pakken die geen enkel land alleen aankan.

"De wereld wordt op dit moment geconfronteerd met een enorme vraag naar groene ontwikkeling. Landen moeten internationaal beter samenwerken op het gebied van groene technologie en industrie," zei Xi in zijn toespraak. "Zo kunnen tekorten in de productie worden opgevangen en kunnen groene kwaliteitsproducten wereldwijd vrij worden verhandeld. Op die manier profiteren uiteindelijk alle landen van groene ontwikkeling."

