CGTN: O que há de novo sobre as Contribuições Nacionalmente Determinadas da China para 2035

PEQUIM, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O presidente Xi Jinping divulgou na quarta-feira as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) da China para 2035, comprometendo-se a reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa em toda a economia de 7% a 10% em relação aos níveis máximos, bem como expandir a capacidade instalada de energia eólica e solar para mais de seis vezes os níveis de 2020, visando um total de 3.600 gigawatts.

"Vamos todos intensificar nossas ações para concretizar a bela visão de harmonia entre o homem e a natureza e preservar o planeta Terra – o lugar que chamamos de lar", disse Xi em um discurso em vídeo na Cúpula do Clima das Nações Unidas de 2025.

O que há de novo?

Em 2020, Xi estabeleceu uma meta climática ambiciosa, anunciando que a China se esforçaria para atingir o pico de emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e alcançar a neutralidade de carbono antes de 2060.

Ao longo dos anos, a China avançou com seu trabalho de sequestro de carbono, expandiu seu sistema de comércio de carbono, e aprofundou a transição para a energia limpa. Até o final de agosto de 2025, o mercado nacional de carbono da China havia atingido um volume de negociação recorde de 189 milhões de toneladas e um valor de transação de 18,1 bilhões de yuans (aproximadamente US $2,54 bilhões), com 2024 marcando o ano mais forte desde seu lançamento em 2021. Um relatório divulgado na quarta-feira destacou que o mercado ajudou a reduzir a intensidade do carbono no setor de energia em 10,8% em 2024, em comparação com os níveis de 2018, fortalecendo significativamente o papel dos mecanismos de mercado na condução dos esforços de transição verde e redução de emissões da China. No ano passado, o país também lançou um mercado nacional para a comercialização de redução voluntária de emissões de gases de efeito estufa, ressaltando seu esforço para ampliar as ferramentas políticas para atingir suas metas duplas de carbono.

Xi também ressaltou o papel fundamental que um ambiente ecológico saudável tem no apoio ao desenvolvimento de longo prazo da China que há muito se preocupa com a restauração e o reflorestamento da terra. De 2012 a 2024, a área de arborização da China foi equivalente a mais do dobro do tamanho da Alemanha.

A iniciativa de arborização complementa conquistas mais amplas em todo o sistema ecológico. Em 2024, 222 cidades chinesas cumpriram os padrões de qualidade do ar, com os níveis de PM2,5 nas cidades iguais ou superiores ao nível da prefeitura caindo para 29,3 microgramas por metro cúbico, e a proporção de dias com boa qualidade do ar atingindo 87,2%.

Por um mundo melhor

"Os países precisam honrar o princípio de responsabilidades comuns, mas diferenciadas, segundo o qual os países desenvolvidos devem assumir a liderança no cumprimento das obrigações de redução de emissões e fornecer mais apoio financeiro e tecnológico aos países em desenvolvimento", disse Xi em seu discurso na quarta-feira.

Desde 2016, o país já mobilizou mais de 177 bilhões de yuans para ajudar as nações em desenvolvimento com esforços de energia limpa, adaptação e resiliência climática. No total, assinou acordos de cooperação climática com 42 países em desenvolvimento, com um total de 54 acordos.

Somente na África, a China ajudou a implementar centenas de projetos de energia limpa e rede. Entre estes, a central solar de Garissa, no Quênia, fornece energia a aproximadamente 70 000 famílias, contrabalançando cerca de 43 000 toneladas de emissões de dióxido de carbono (CO2) anualmente. A China também apoia outros projetos de referência, como o do parque eólico De Aar na África do Sul e da energia hidrelétrica em Ruanda.

Além da infraestrutura, a China também forneceu consultoria técnica, capacitação e ferramentas de satélite para aumentar a resiliência climática. Em janeiro de 2022, quando Tonga foi atingida por uma violenta erupção vulcânica, o satélite HISEA-1 da China ofereceu suporte de sensoriamento remoto para gerenciamento de emergências.

A China pretende aprofundar a cooperação multilateral na governança climática global. Seu objetivo é ajudar a criar uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade na resposta ao risco climático e trabalhar em estreita colaboração com todas as nações para enfrentar um desafio premente que nenhum país pode resolver sozinho.

"O mundo agora enfrenta uma enorme demanda pelo desenvolvimento verde. É importante que os países fortaleçam a coordenação internacional em tecnologias e indústrias verdes para enfrentar o déficit na capacidade de produção verde e garantir o livre fluxo de produtos verdes de qualidade globalmente, para que os benefícios do desenvolvimento verde possam alcançar todos os cantos do mundo", disse Xi em seu discurso.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-25/What-s-new-about-China-s-2035-Nationally-Determined-Contributions-1GWru6zIHao/p.html