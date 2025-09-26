Sampo Oyj, pörssitiedote, 26.9.2025 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 25.9.2025

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa 25.9.2025 seuraavasti:

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot Yhteenlaskettu päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) Hankittujen osakkeiden päiväkohtainen painotettu keskihinta* Markkinapaikka (MIC-koodi) 8 396 9,56 AQEU 134 715 9,56 CEUX 35 718 9,56 TQEX 219 253 9,56 XHEL YHTEENSÄ 398 082 9,56

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Sampo ilmoitti 6.8.2025 enintään 200 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.8.2025 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2025 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 12 239 373 Sammon A-osaketta, mikä on 0,45 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista.

Liite