Norsk Hydro: Hydros resultat for tredje kvartal 2025

Hydros resultat for tredje kvartal 2025 blir offentliggjort 24. oktober 2025 kl. 07.00 CEST (01.00 EDT, 06.00 BST, 05.00 UTC/GMT). Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir gjort tilgjengelig på hydro.com samtidig med offentliggjøringen.

Konsernsjef Eivind Kallevik og konserndirektør for økonomi og finans Trond Olaf Christophersen vil presentere resultatet via webcast kl. 08.30 CEST samme dag. Presentasjonen holdes på engelsk. Det er mulig å stille spørsmål direkte etter presentasjonen. Det vil ikke være noen fysisk presentasjon eller pressekonferanse.

For å delta digitalt og stille spørsmål, vennligst bruk lenken til denne webcastsiden.

Webcasten holdes på en plattform levert av Zoom. Ingen innlogging eller forhåndsregistrering er nødvendig. Det er også mulig logge seg på konferansen ved å ringe inn:

Norge +47 2400 4736

London, UK +44 330 088 5830

New York, US +1 929 205 6099

Finn ditt lokale nummer

Møte-ID: 933 0129 2025

For ordens skyld anbefales det at du på forhånd undersøker eventuelle restriksjoner rundt tilgang til Zoom fra ditt selskap.

Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen

+47 91708918

martine.rambol.hagen@hydro.com