Correction: Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, régie notamment par les articles L. 511-1 et suivants et L512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier ainsi que par la loi n°47-1775 du 10/09/1947 portant statut de la coopération
au capital de 30 982 912,20 €
SIEGE SOCIAL : 94 rue Bergson BP 524 42000 ST ETIENNE
N° SIRET 380 386 854 00018 – CODE NAF : 6419 Z
Caisse cotée sur l’Euronext Paris (compartiment C)
Modalité de mise à disposition du rapport financier semestriel à juin 2025
Publié à St Etienne,
Date de publication, le 26 septembre 2025
La Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire annonce la publication de son rapport financier semestriel à fin juin 2025. Il a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 septembre 2025.
Ce document est disponible sur le site de la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire à l'adresse suivante :
https://www.credit-agricole.fr/ca-loirehauteloire/particulier/informations/informations-financieres.html
Informations : www.ca-loirehauteloire.fr
Correspondant Communication Financière –
Murielle Goffoz (murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr)
Pièce jointe
- CA LHL -Modalite de mise à dispsoition du rapport semestriel 2025- Annule et remplace publication 25 sept