26. september, 2025

Meddelelse

BioPorto sponsorerer konferencer om pædiatrisk intensiv behandling med præsentation af nye videnskabelige data om NGAL

KØBENHAVN, DANMARK og BOSTON, MA, USA, 26. september – BioPorto A/S (“BioPorto” eller “Selskabet”) (CPH:BIOPOR), annoncerer sin støtte til konferencer med fokus på pædiatriske organtransplantationer og intensiv behandling indenfor nefrologi. Kliniske forskere præsenterer posters, resuméer og nye publikationer, hvor NGAL anvendes i behandlingen af deres patienter, hvilket bidrager til bedre identifikation af risikoen for akut nyreskade (AKI) samt understøtter patientforløbet og kliniske beslutningsprocesser.

Den Internationale Pædiatriske Transplantationsforening (IPTA) mødes hvert andet år og samler kirurger, nefrologer, hepatologer og intensivlæger. Berlin var vært for årets konference med over 500 deltagere og programsporet om lever-, hjerte- og nyretransplantationer. Akut nyreskade (AKI) er et vigtigt emne for denne patientgruppe og blev behandlet i flere sessioner. Dr. Kyle Merrill fra Iowa, USA, og Dr. June Oh fra Hamburg, Tyskland, præsenterede en særlig session sponsoreret af BioPorto, hvor de delte erfaringer med brugen af NGAL i patientforløb for over 100 deltagere. Dr. Merrill præsenterede også en poster med titlen “Utility of NGAL in Resolution of Delayed Graft Function after Kidney Transplantation: Case Report.”

Det 5. Internationale Symposium om AKI hos børn begynder i dag, den 26. september, i Cincinnati, Ohio, USA. Dr. Stuart Goldstein fra Cincinnati Children’s Hospital Medical Center (CCHMC) og Dr. Akash Deep fra Kings College Hospital i London er værter. Konferencens formål er at fremme videnskabelig gennemgang og samarbejde på tværs af pædiatriske patientgrupper og fagmiljøer verden over, og den støttes af The Heart Center ved CCHMC. Blandt de øvrige samarbejdspartnere er Research Incubator in Neonatal Kidney Disease (RINK), som integrerer AKI og biomarkører i deres forskning.

NGAL-forskning vil blive fremhævet i flere resuméer og posters af akademiske klinikere fra både USA og andre lande. En særlig interessant publikation er “Urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin predicts kidney support therapy duration and liberation in critically ill children”, som omhandler brugen af NGAL til både opstart og afslutning af kontinuerlig nyreerstatningsterapi (CRRT), en form for dialyse. Da der i øjeblikket ikke findes nogen standardbehandling eller klinisk praksis på dette område, repræsenterer arbejdet med NGAL-biomarkøren et vigtigt skridt i forskningen og mulige fremtidige indikationer for diagnostisk testning.

Deltagere ved symposiet om AKI hos børn er velkomne til at besøge BioPortos stand.

BioPorto sætter pris på muligheden for at støtte disse faglige kongresser og deres engagerede deltagere.

Dette er en oversættelse af den engelske version af meddelelsen. Der kan være dele, som muligvis ikke er oversat ordret. I tilfælde af uoverensstemmelser, finder den engelske version anvendelse.

About Acute Kidney Injury

Akut nyreskade (AKI) er en pludselig opstået tilstand med nyresvigt eller nyrefunktionstab, der opstår inden for få timer til dage. AKI forårsager en ophobning af affaldsstoffer i blodet og gør det vanskeligt for nyrerne at opretholde den rette balance mellem kropsvæsker. AKI kan også påvirke andre organer såsom hjerne, hjerte og lunger og er almindeligt hos patienter, der er på hospitalsintensivafdelinger. For mere information om AKI besøg venligst: https://bioporto.com/aki/.

About BioPorto

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.