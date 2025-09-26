Los aumentos récord en las tarifas del agua finalmente terminan, pero Europa emerge como nuevo líder

OXFORD, Reino Unido, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La encuesta anual sobre las tarifas de Global Water Intelligence (GWI), publicada el 24 de septiembre, reveló que el crecimiento promedio de las tarifas mundiales del agua entre 2024 y 2025 fue del 6,2 %, lo que pone fin a los aumentos récord observados en los años de alta inflación posteriores a la pandemia.

Sin embargo, cuando las tarifas aumentan, la decisión suele estar motivada más por las necesidades de inversiones a largo plazo que por la recuperar los costos operativos, que fue lo que impulsó los primeros aumentos posteriores a la pandemia.

De manera excepcional, Europa está a la vanguardia en el aumento de las tarifas de este año, con una nueva legislación e inversiones en resiliencia al cambio climático, lo que impulsa aumentos más altos de lo habitual. Dos países se unen a Europa a la cabeza de la tabla de aumentos, Turquía y Kazajistán, y ambos países ocupan siete de los diez lugares con mayores aumentos en 2025. Sin embargo, al margen de estos dos casos atípicos, el crecimiento arancelario en Asia y Oriente Medio es lento, y los aranceles siguen estando entre los más bajos del mundo.

En América Latina y el Caribe, donde GWI encuestó a 93 ciudades de 40 países y territorios, las cosas son sorprendentemente moderadas este año, con aumentos en la región que se asemejan a los de América del Norte por primera vez. Hasta ahora, parece que el aumento masivo de los precios del año pasado en Argentina fue una conmoción más que una tendencia, aunque la próxima privatización de la empresa de servicios públicos de Buenos Aires, AySA, podría suponer aumentos adicionales.

En cuanto a América del Norte, el aumento de las tarifas es estable, sustentado en muchas ciudades por incrementos en los cargos por aguas pluviales para hacer frente a fenómenos climáticos más extremos.

Acerca de Global Water Intelligence

Global Water Intelligence es la empresa líder en inteligencia y eventos de mercado que presta servicios a la industria internacional del agua. Durante los últimos 25 años hemos construido nuestro negocio en torno a ser un intermediario confiable entre nuestros clientes y sus mercados, brindándoles inteligencia de alto nivel que les permite tomar las decisiones estratégicas más informadas para su negocio. Abarcamos los mercados municipales y todos los sectores industriales, así como tecnología, finanzas y economía.

