Aumentos recordes nas tarifas de água finalmente terminam, mas a Europa emerge como um novo líder

OXFORD, Reino Unido, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Pesquisa Tarifária anual da Global Water Intelligence (GWI), publicada em 24 de setembro, descobriu que o crescimento médio global das tarifas de água de 2024 a 2025 foi de 6,2%, pondo fim aos aumentos recordes observados nos anos pós-pandemia de alta inflação.

Onde as tarifas estão aumentando, no entanto, a decisão é mais frequentemente impulsionada pelas necessidades de investimentos de longo prazo do que pela recuperação dos custos operacionais, que estava impulsionando os primeiros aumentos pós-pandemia.

Excepcionalmente, a Europa está na vanguarda do aumento tarifário deste ano, com novas legislações e investimentos em resiliência às mudanças climáticas gerando aumentos maiores do que o normal. Dois países juntam-se à Europa no topo da tabela de aumentos, Turquia e Cazaquistão, com ambos os países ocupando sete dos dez lugares para os principais aumentos em 2025. Além desses dois valores discrepantes, o crescimento das tarifas na Ásia e no Oriente Médio é lento, e as tarifas permanecem entre as mais baixas do mundo.

Na América Latina e no Caribe, onde a GWI pesquisou 93 cidades de 40 países e territórios, as coisas estão surpreendentemente moderadas este ano, com aumentos na região espelhando os da América do Norte pela primeira vez. Até agora, parece que o aumento maciço de preços da Argentina no ano passado foi um choque e não uma tendência, embora a próxima privatização da empresa de Buenos Aires AySA possa significar novos aumentos.

Quanto à América do Norte, o crescimento das tarifas é estável, sustentado em muitas cidades por aumentos nas taxas de águas pluviais para lidar com eventos climáticos mais extremos.

Torne-se um membro da GWI hoje para acessar o conjunto de dados completo, incluindo perfis tarifários detalhados para 641 cidades em 200 países, artigos detalhados, além de todos os dados de pesquisas tarifárias anteriores que datam de 2011: www.globalwaterintel.com.

Sobre a Global Water Intelligence

A Global Water Intelligence é a empresa líder em inteligência de mercado e eventos que atende ao setor internacional de água. Nos últimos 25 anos, construímos nossos negócios em torno de ser uma interface confiável entre nossos clientes e seus mercados, fornecendo aos nossos clientes inteligência de alto nível que lhes permite tomar as decisões estratégicas mais informadas para seus negócios. Cobrimos mercados municipais e todas as verticais industriais, bem como tecnologia, finanças e economia.

