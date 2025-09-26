Kenaikan tarif air rekod akhirnya berakhir, namun Eropah muncul sebagai peneraju baharu

OXFORD, England, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kajian Tahunan Tarif oleh Global Water Intelligence (GWI), yang diterbitkan pada 24 September, mendapati bahawa purata kenaikan tarif air global dari tahun 2024 ke 2025 ialah 6.2%, sekali gus menamatkan siri kenaikan rekod yang berlaku semasa tahun-tahun pasca pandemik yang dicirikan oleh inflasi tinggi.

Namun, di kawasan yang menyaksikan kenaikan tarif, keputusan tersebut kini lebih kerap didorong oleh keperluan pelaburan jangka panjang berbanding pemulihan kos operasi, yang menjadi faktor utama kenaikan tarif pada awal tempoh pasca pandemik.

Secara luar biasa, Eropah muncul sebagai peneraju dalam kenaikan tarif tahun ini, didorong oleh dasar dan pelaburan baharu yang bertujuan meningkatkan ketahanan iklim, sekali gus menyumbang kepada peningkatan yang lebih tinggi daripada kebiasaan. Dua negara turut menyertai Eropah di kedudukan teratas carta kenaikan tarif tahun 2025 — Turkiye dan Kazakhstan — dengan kedua-duanya meraih tujuh daripada sepuluh tempat teratas.

Di Kazakhstan, pihak berkuasa mengambil langkah berani dengan beralih kepada struktur tarif berdasarkan volum bagi memenuhi keperluan pelaburan dalam infrastruktur yang semakin usang serta usaha meningkatkan ketahanan. Walaupun kadar kenaikan besar, tarif secara keseluruhan masih kekal rendah dari segi nilai mutlak.

Di bahagian lain Asia, GWI menjalankan tinjauan ke atas 172 bandar di 40 negara dan wilayah, dan mendapati bahawa kadar pertumbuhan kekal perlahan. Beberapa kenaikan ketara di India masih belum cukup untuk meningkatkan kedudukan negara itu dalam carta tarif: Asia Selatan kekal sebagai rantau termurah di dunia.

Di Amerika Latin dan Sub-Sahara Afrika, selepas beberapa tahun pertumbuhan berterusan, kadar kenaikan tahun ini agak sederhana, dengan pengecualian ketara seperti Afrika Selatan dan Argentina. Bagi Amerika Utara pula, pertumbuhan tarif kekal stabil, disokong oleh peningkatan caj air ribut di banyak bandar bagi menangani kejadian cuaca ekstrem yang semakin kerap.

Langgan keahlian GWI hari ini untuk mendapatkan akses penuh kepada set data lengkap, termasuk profil tarif terperinci bagi 641 bandar di 200 negara, artikel mendalam serta semua data tinjauan tarif terdahulu sejak 2011: www.globalwaterintel.com..

Global Water Intelligence ialah peneraju dalam bidang perisikan pasaran dan penganjuran acara, yang memberi perkhidmatan kepada industri air antarabangsa. Sepanjang 25 tahun yang lalu, kami telah membina perniagaan kami sebagai penghubung yang dipercayai antara pelanggan dan pasaran mereka, dengan menyediakan perisikan bernilai tinggi yang membolehkan mereka membuat keputusan strategik yang paling termaklum dan tepat untuk perniagaan masing-masing. Dengan itu, kami meliputi pasaran perbandaran dan semua sektor industri khusus, termasuk bidang teknologi, kewangan dan ekonomi.

