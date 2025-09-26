ในที่สุดการขึ้นอัตราค่าน้ำที่สูงเป็นประวัติการณ์ก็สิ้นสุดลง แต่ยุโรปกลับเป็นผู้นำใหม่

อ็อกซ์ฟอร์ด อังกฤษ, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ผลสำรวจอัตราค่าน้ำประจำปีของ Global Water Intelligence (GWI) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กันยายน พบว่าอัตราค่าน้ำทั่วโลกเติบโตเฉลี่ย 6.2% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025 นับเป็นการสิ้นสุดการเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ของอัตราค่าน้ำที่เห็นในช่วงปีหลังการระบาดใหญ่ที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อัตราค่าน้ำเพิ่มขึ้น การตัดสินใจดังกล่าวมักได้รับการขับเคลื่อนมาจากความต้องการเพื่อการลงทุนในระยะยาวมากกว่าการชดเชยต้นทุนในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นในช่วงแรกหลังการระบาดใหญ่
นับเป็นเรื่องผิดปกติที่ยุโรปเป็นแนวหน้าในการขึ้นอัตราค่าน้ำในปีนี้ โดยมีกฎหมายใหม่และการลงทุนด้านความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้มีการเพิ่มอัตราค่าน้ำสูงกว่าปกติ และมีสองประเทศ ได้แก่ ตุรกีและคาซัคสถาน ที่เข้ามาอยู่ในตารางการเพิ่มอัตราค่าน้ำในอันดับต้น ๆ เช่นเดียวกับยุโรป โดยทั้งสองประเทศครอง 7 ใน 10 ตำแหน่งสำหรับการเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี 2025
ในคาซัคสถาน หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้อัตราค่าน้ำเชิงปริมาตรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่และด้านความยืดหยุ่น แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่อัตราค่าน้ำยังคงต่ำในแง่ของจำนวนที่แท้จริง
ในส่วนอื่น ๆ ของเอเชีย ซึ่ง GWI ได้สำรวจ 172 เมืองจาก 40 ประเทศและอาณานิคม พบว่าการเติบโตยังคงชะลอตัว การเพิ่มขึ้นที่เห็นได้ชัดเพียงไม่กี่ครั้งในอินเดียยังไม่เพียงพอที่จะเลื่อนอันดับของประเทศนี้ขึ้นในการจัดอันดับอัตราค่าน้ำ โดยเอเชียใต้ยังคงทิ้งห่างเป็นภูมิภาคที่ถูกที่สุดในโลก
ในลาตินอเมริกาและแอฟริกาใต้สะฮารา หลังจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเติบโตในปีนี้ค่อนข้างชะลอตัว ทั้งยังมีประเทศที่เป็นข้อยกเว้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น แอฟริกาใต้และอาร์เจนตินา ในส่วนของอเมริกาเหนือ อัตราค่าน้ำเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากหลายเมืองที่เพิ่มค่าธรรมเนียมน้ำฝนเพื่อรับมือเหตุการณ์สภาพอากาศที่เลวร้ายมากขึ้น
มาเป็นสมาชิก GWI วันนี้เพื่อเข้าถึงชุดข้อมูลเต็มรูปแบบ รวมถึงโปรไฟล์อัตราค่าน้ำโดยละเอียดสำหรับ 641 เมืองใน 200 ประเทศ บทความเจาะลึก รวมถึงข้อมูลการสำรวจอัตราค่าน้ำทั้งหมดก่อนหน้านี้ที่ย้อนหลังไปจนถึงปี 2011 ที่ www.globalwaterintel.com
เกี่ยวกับ Global Water Intelligence
Global Water Intelligence เป็นบริษัทชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและกิจกรรมที่ให้บริการอุตสาหกรรมน้ำในระดับนานาชาติ ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างธุรกิจของเราขึ้นจากการเป็นผู้เชื่อมต่อประสานที่เชื่อถือได้ระหว่างลูกค้าและตลาดของลูกค้า โดยมอบข้อมูลเชิงลึกระดับสูงให้แก่ลูกค้าของเรา ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างรอบรู้ที่สุดสำหรับธุรกิจได้ เราทำงานครอบคลุมตลาดเทศบาลและอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงเทคโนโลยี การเงิน และเศรษฐศาสตร์
ติดต่อ: Emilie Filou
บริษัท: Global Water Intelligence
โทรศัพท์: 01865 204208
อีเมล: sales@globalwaterintel.com
เว็บไซต์: https://www.globalwaterintel.com