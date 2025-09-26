创纪录水价上涨终结，但欧洲水价异军突起

牛津，英国, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Water Intelligence (GWI) 于 9 月 24 日发布的年度水价调查显示，2024 年至 2025 年全球水价平均涨幅为 6.2%，终结了后疫情高通胀时期创纪录的涨势。

不过，在水价上涨的地区，推动决策的因素更多是长期投资需求，而不再像后疫情初期那样，主要是为了弥补运营成本。

不同寻常的是，欧洲处于今年水价上涨的前沿，新的立法以及在气候变化适应能力方面的投资推动了高于以往的涨幅。 与欧洲一同位列涨幅榜首的是土耳其与哈萨克斯坦。在 2025 年水价涨幅最大的十个地区中，两国共占据了七个席位。

在哈萨克斯坦，主管当局为满足老旧基础设施改造和提升适应能力的投资需求，毅然决定转向计量水价。 然而，尽管涨幅巨大，但其绝对水价仍然很低。

在亚洲其他地区，GWI 调查了 40 个国家和地区的 172 座城市，结果显示这些地区的水价增长缓慢。 印度虽出现几次显著上调，远不足以提升该国在水价排行榜上的名次：南亚目前依旧是全球水价最为低廉的地区。

在拉丁美洲和撒哈拉以南非洲地区，经历了过去几年的持续增长后，今年的涨势相对平缓，但南非和阿根廷等国依然保持了强劲的增长。 至于北美地区，水价增长平稳，其支撑因素是许多城市为应对更极端的天气事件而增加了雨水处理费。

立即成为 GWI 会员，即可访问完整数据集，包括 200 个国家和地区 641 座城市的详细水价概况、深度分析文章，以及 2011 年以来的所有往期水价调查数据：www.globalwaterintel.com。

