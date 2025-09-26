破紀錄的水費上漲終於告一段落，但歐洲成為升幅之首

牛津，英格蘭, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Water Intelligence (GWI) 於 9 月 24 日發佈的年度水費調查發現，2024 至 2025 年全球水費平均上漲 6.2%，意味著後疫情高通脹年代屢創新高的漲幅終於結束。

然而，在水費上漲的地區，決策更多是基於長期投資的需要，而非疫情剛結束時力求達到的營運成本回收。

一反常態的是，歐洲是今年水費上調幅度最大的地區，新法例及氣候變化韌性相關投資造成了超乎平常的漲幅。 土耳其及哈薩克這兩個國家與歐洲並列漲幅排行榜前列，兩國在 2025 年十大最高漲幅中佔據七席。

哈薩克當局毅然轉向實施計量水費，以應對老化的基礎設施和韌性建設的投資需要。 雖然漲幅龐大，但從絕對數值來看，水費仍然偏低。

在亞洲其他地區（GWI 共調查了 40 個國家及地區的 172 個城市），水費上調步伐不大。 印度雖有幾次明顯漲價，但遠遠不足以在水費排行榜上攀升：南亞仍是至今全球水費最低的地區。

至於拉丁美洲及撒哈拉以南非洲地區，在過去幾年持續上升後，今年漲勢相對平緩，但南非及阿根廷等地則是明顯的例外。 在北美洲，水費增幅穩定，而很多城市為應對更極端的天氣事件而調高雨水處理費。

