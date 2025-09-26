Bodor Laser etabliert globales Compliance-Framework und setzt neue Standards in der Laserqualität

JINAN, China, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser hat ein globales Compliance-Framework eingeführt und fertigt seine Produkte nach FDA-Vorgaben in den USA, den CE-Anforderungen in Europa und den UL/CSA-Vorschriften in Nordamerika. Damit zählt das Unternehmen zu einer exklusiven Gruppe von Herstellern, die die weltweit strengsten Standards erfüllen.

Zur Bekräftigung dieses Commitments gewährt Bodor nun eine fünfjährige Garantie auf seine drei Kernkomponenten – Laserkopf, Laserquelle und Steuerungssystem –, alle intern entwickelt. Das Garantieversprechen bezeugt das Vertrauen des Unternehmens in die langfristige Zuverlässigkeit seiner Produkte.

Als Reaktion auf verschärfte Vorschriften in Europa, Nordamerika und Südostasien hat Bodor ein Compliance-Forschungsteam und ein Frühwarnsystem eingerichtet, das regulatorische Änderungen weltweit überwacht. So wird sichergestellt, dass Produkte stets lokalen Anforderungen entsprechen – die Kunden profitieren dabei von schnelleren Zulassungen und reibungsloseren Markteintritten.

Parallel dazu hat Bodor seine Qualitätsinfrastruktur ausgebaut: Die digitale Plattform Bodor QMS verwaltet den Produktlebenszyklus über 18 Module – von Forschung und Entwicklung über Produktion bis Rückverfolgbarkeit und Kundendienst. In der Zentrale garantieren Reinraumwerkstätten konstante Bedingungen für Präzisionsmontage, und jede Maschine durchläuft strenge Stresstests – darunter 2000 Stunden bei Volllast.

Der Innovationsgeist bei Bodor treibt diese Entwicklungen voran. Die jährlichen F&E-Ausgaben sind um über 20 % gestiegen, wodurch erhebliche technologische Fortschritte bei Strahlsteuerung, CNC-Systemen, Hochleistungslasern und intelligenter Steuerung erzielt wurden. Mit mehr als 600 Patenten entwickelt Bodor entscheidende Komponenten intern und reagiert agil auf Veränderungen globaler Standards.

Dieser Innovationsvorsprung zahlt sich aus und dient als Wachstumsmotor: Im Jahr 2024 lieferte das Unternehmen über 8000 Laserschneidmaschinen in mehr als 180 Länder und Regionen. Seit sechs Jahren führt Bodor die weltweiten Verkaufsstatistiken an – gestützt von einem globalen Servicenetzwerk mit zugesicherter Reaktionszeit von 72 Stunden. Mehr als ein Fünftel der Mitarbeitenden ist im technischen Support tätig.

Compliance ist bei Bodor fest in der Unternehmenskultur verankert: Mitarbeitende erhalten regelmäßige Schulungen, und eine unabhängige Qualitäts- und Compliance-Abteilung, direkt der Geschäftsleitung unterstellt, überwacht alle Prozesse. Für die Zukunft integriert das Unternehmen IoT und Big Data in das Sicherheitsmanagement seiner Anlagen, um Fernüberwachung und vorausschauende Warnmeldungen zu ermöglichen.

Für Bodor bedeutet Compliance nicht bloß Regelkonformität, sondern eine Investition in Vertrauen, Qualität und Marktführerschaft. Geleitet von der Firmenvision „Prime Quality, Prime Service, Global No. 1“, strebt das Unternehmen danach, neue Standards zu setzen und seine Position als global führender Anbieter von Lasertechnologie weiter zu festigen.

Ein Foto ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74d87c64-7304-4ebe-a095-a36648e447c3