클라우데라, 델 오브젝트스케일(Dell ObjectScale)과 통합해 엔터프라이즈에 차세대 프라이빗 AI 플랫폼 제공

어떤 환경의 데이터 환경에서도 AI를 구현하는 유일한 기업인 클라우데라(Cloudera)가 Dell ObjectScale과의 통합을 발표하며 양사의 공동 AI-in-a-Box 솔루션 (joint AI-in-a-Box offering)을 한층 발전시키고, 확장성·거버넌스·경제적 명확성을 갖춘 종합적인 프라이빗 AI 플랫폼을 구축했다고 밝혔다. 이번 협력으로 양사의 고객들은 완전히 검증되고 통합된 데이터 플랫폼을 통해 클라우데라의 모든 컴퓨팅 엔진을 Dell Technologies ObjectScale 스토리지에 직접 적용할 수 있게 된다. 클라우데라는 오늘 9월 25일 뉴욕 글래스하우스에서 열리는 자사의 대표 데이터 및 AI 행사 EVOLVE25에서 이 프라이빗 AI 플랫폼을 공식 발표했다.

기업 AI 성공을 가로막는 가장 큰 과제 중 하나는 데이터의 위치와 접근 방식에 얽힌 복잡성이다. 실제로 클라우데라가 오늘 함께 발표한 최신 글로벌 설문 보고서 「 vey report, The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture」에 따르면, IT 리더들은 여전히 다양한 스토리지 아키텍처를 사용하고 있는 것으로 나타났다. 응답자의 63%는 프라이빗 클라우드, 52%는 퍼블릭 클라우드, 42%는 데이터 웨어하우스를 활용한다고 답했다. 기업 데이터의 100%를 모든 형태와 위치에서 안전하고 효과적으로 관리할 수 없다면, AI를 업무에 적용해 완전한 정보에 기반한 전략적 결정을 내리는 것은 불가능하다.

이러한 과제를 해결하기 위해 클라우데라는 델 테크놀로지스(Dell Technologies)와 협력하여, 공동 고객들이 구조화·비구조화 데이터를 한 곳에 저장하고 이를 빠르고 안전하게 접근할 수 있도록 했다. 전 세계 어디서든 데이터를 기반으로 AI를 구현할 수 있는 유일한 데이터 및 AI 플랫폼 기업인 클라우데라는 기업들이 명확한 규칙·보안·거버넌스를 바탕으로 데이터를 체계적으로 관리할 수 있도록 지원한다. 또한 이번 협력으로 클라우데라 사용자는 Dell ObjectScale을 AL 워크로드용 S3 호환 오브젝트 스토리지로 활용할 수 있다:

Cloudera AI Workbench: 거버넌스된 데이터를 활용해 AI 모델을 구축, 학습, 정제할 수 있는 안전한 환경

거버넌스된 데이터를 활용해 AI 모델을 구축, 학습, 정제할 수 있는 안전한 환경 Cloudera Inference Service: AI 모델을 대규모로 효율적이고 경제적으로 배포 및 활용할 수 있는 서비스

AI 모델을 대규모로 효율적이고 경제적으로 배포 및 활용할 수 있는 서비스 Cloudera Agent Studio: 비즈니스 운영 전반에 걸쳐 업무를 자동화할 수 있는 스마트 AI 에이전트를 설계·활용할 수 있는 도구





델 테크놀로지스의 AI 인프라 분야 리더십과 클라우데라의 보안 데이터 플랫폼 및 AI 도구가 결합해 완전한 프라이빗 AI(Private AI) 시스템을 구축, 기업에 상당한 비즈니스 가치를 제공한다. 이를 통해 기업은 AI를 더 빠르게 도입하고, 전체 비용을 낮추며, AI 시스템에 대한 신뢰를 확보할 수 있으며, 이는 규제가 엄격한 산업에서 특히 중요하다. 이 솔루션은 기업들이 가장 시급한 AI 과제를 해결할 수 있도록 지원한다. 데이터 이동의 장벽을 극복하고, AI 도입 비용을 낮추며, AI 업무 관리의 복잡성을 단순화하고, 프라이빗 AI 에이전트를 신뢰성과 효율성을 갖춘 상태로 배포할 수 있도록 한다.

클라우데라 최고전략책임자(CSO) Abhas Ricky는 “기업은 성장에 맞춰 확장할 수 있고, 데이터를 안전하게 보호하며, 명확하고 예측 가능한 비용 구조를 가진 AI 시스템을 필요로 한다. Dell ObjectScale과 클라우데라의 결합은 기업이 보안이 강화된 데이터를 활용해 AI 활용 사례를 산업화하고, 이를 효율적으로 배포하며, 스마트 에이전트를 구축할 수 있도록 도와주게 되는 것이다. 모든 것이 투명한 비용 체계 안에서, 숨겨진 요금 없이 가능합니다. 이는 대기업이 AI를 가장 빠르고 신뢰할 수 있는 방식으로 활용하고 지능형 에이전트를 창출할 수 있는 길이다. 클라우데라는 거버넌스가 적용된 엔터프라이즈 데이터를 현대적 스토리지 기반의 AI 서비스와 통합할 수 있는 독보적 위치에 있으며, 거버넌스, 성능, 명확한 경제성을 산업 규모에서 결합한 유일한 프라이빗 AI 플랫폼을 제공하고 있다.”고 밝혔다.

델 테크놀로지스 ISG 제품 관리 부문 수석 부사장 Travis Vigil은 “이번 협력은 고객이 데이터를 관리하고 확장하는 데 있어 더 큰 유연성을 제공하려는 양사의 공동 의지를 반영하고 있다. Dell ObjectScale이 클라우데라와 통합됨으로써, 우리는 스토리지와 AI를 더욱 밀접하게 연결해 고객이 더 스마트하고 빠른 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하고 있으며, 이는 곧 비즈니스 성장을 견인할 것이다.”라고 전망했다.

Cloudera 소개

클라우데라 (Cloudera)는 어디에 존재하든 데이터를 기반으로 AI를 적용할 수 있도록 지원하는 유일한 데이터·AI 플랫폼 기업으로, 글로벌 대규모 조직들이 가장 신뢰하는 파트너다. 다른 업체들과 달리 클라우데라는 공용 클라우드, 데이터센터, 엣지 환경을 아우르는 일관된 클라우드 경험을 제공하며, 검증된 오픈소스 기반을 활용한다. 빅데이터 분야의 선구자로서 클라우데라는 기업들이 100%의 모든 형태의 데이터를 통합적으로 관리하고 AI를 적용할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 보안·거버넌스 강화, 실시간 예측 분석을 가능케 하며, 기업 의사결정을 혁신하고 수익성을 높이며, 위협으로부터 보호하고, 나아가 생명을 구하는 데 기여하고 있다. 전 세계 주요 산업의 선도 기업들이 클라우데라를 신뢰하며, 데이터와 AI를 통한 의사결정 혁신과 비즈니스 변화를 이끌고 있다.

더 자세한 정보는 Cloudera.com 및 클라우데라의 LinkedIn 과 X 계정을 통해 확인할 수 있다. Cloudera 및 관련 표장은 Cloudera, Inc.의 상표 또는 등록상표이며, 그 외 회사명 및 제품명은 각 소유자의 상표일 수 있습니다.

