Cloudera Bekerjasama dengan Dell ObjectScale untuk Menyediakan Platform AI Peribadi Generasi Seterusnya kepada Perusahaan

SANTA CLARA, California, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera, satu-satunya syarikat yang membawa AI terus ke lokasi data, telah mengumumkan integrasi Dell ObjectScale dengan Cloudera. Usaha ini memperkukuh penawaran bersama mereka, AI-in-a-Box, sekali gus mewujudkan platform AI Peribadi yang menyeluruh — direka untuk skala, tadbir urus, dan kejelasan ekonomi. Kerjasama ini menyediakan platform data yang telah disahkan sepenuhnya dan bersepadu untuk pelanggan bersama, membolehkan enjin pengkomputeran Cloudera dijalankan terus ke atas storan Dell Technologies ObjectScale. Cloudera mengumumkan platform AI Peribadi semasa Cloudera EVOLVE25—acara utama Cloudera dalam bidang data dan AI—yang berlangsung hari ini, 25 September di Glasshouse NYC.

Salah satu cabaran terbesar yang menghalang kejayaan AI perusahaan ialah kerumitan berkaitan lokasi data dan cara mengaksesnya. Malah, laporan tinjauan terkini Cloudera, Evolusi AI: Keadaan AI Perusahaan dan Seni Bina Data (The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture) —yang turut diumumkan hari ini—mendapati bahawa pemimpin IT masih menggunakan pelbagai seni bina penyimpanan data: 63% responden memilih awan peribadi, 52% memilih awan awam dan 42% menggunakan gudang data. Tanpa keupayaan untuk mengurus 100% data perusahaan secara selamat dan berkesan—dalam semua bentuk serta di setiap lokasi—organisasi tidak akan mampu menerapkan AI pada beban kerja bagi membuat keputusan strategik yang benar-benar berasaskan maklumat menyeluruh.

Bagi menangani cabaran ini, Cloudera telah bekerjasama dengan Dell Technologies untuk membolehkan pelanggan bersama menyimpan semua data mereka-sama ada berstruktur atau tidak berstruktur-di satu lokasi untuk akses pantas dan selamat. Sebagai satu-satunya syarikat platform data dan AI yang membawa AI terus ke lokasi data, Cloudera memperkasa perusahaan untuk menyusun data mereka dengan peraturan yang jelas, keselamatan yang kukuh, dan tadbir urus yang mantap. Selain itu, kerjasama ini membolehkan pengguna Cloudera memanfaatkan Dell ObjectScale sebagai stor objek serasi S3 untuk beban kerja AI:

Cloudera AI Workbench: Persekitaran yang selamat untuk membina, melatih dan menambah baik model AI menggunakan data yang ditadbir urus

Persekitaran yang selamat untuk membina, melatih dan menambah baik model AI menggunakan data yang ditadbir urus Cloudera Inference Service: Kaedah untuk melaksanakan dan menggunakan model AI ini secara cekap dan kos efektif pada skala yang besar

Kaedah untuk melaksanakan dan menggunakan model AI ini secara cekap dan kos efektif pada skala yang besar Cloudera Agent Studio: Alat untuk mereka bentuk dan memanfaatkan egen AI pintar yang boleh mengautomasi tugasan merentasi operasi perniagaan



Gabungan kepimpinan Dell Technologies dalam infrastruktur AI dengan platform data yang selamat serta alat AI daripada Cloudera memwujudkan sistem Private AI yang lengkap, sekali gus menawarkan nilai perniagaan yang signifikan. Syarikat boleh mula menggunakan AI dengan lebih pantas, mengurangkan kos keseluruhan dan mempercayai sistem AI mereka sepenuhnya—sesuatu yang amat penting bagi industri yang dikawal selia secara ketat. Penyelesaian ini memperkasa perusahaan untuk menangani cabaran AI yang paling mendesak. Ia mengatasi halangan dalam pemindahan data, menjadikan AI lebih mampu milik, memudahkan pengurusan tugasan AI, serta melaksanakan egen AI Persendirian dengan penuh keyakinan dan kecekapan.

“Perniagaan memerlukan sistem AI yang boleh berkembang bersama mereka, memastikan data kekal selamat dan mempunyai kos yang jelas serta boleh dijangka,” kata Abhas Ricky, Ketua Pegawai Strategi, Cloudera. “Penggabungan Dell ObjectScale dengan Cloudera membolehkan organisasi mengaplikasikan penggunaan AI secara sistematik dan berskala besar menggunakan data yang selamat, melaksanakannya dengan cekap serta membina ejen pintar—semuanya dengan kos yang boleh dijangka dan tanpa caj tersembunyi. Ini ialah cara terpantas dan paling boleh dipercayai untuk syarikat besar memanfaatkan AI dan membina ejen pintar. Cloudera berada dalam kedudukan yang unik untuk menyatukan data perusahaan yang ditadbir urus dengan perkhidmatan AI pada storan moden, sekali gus mewujudkan satu-satunya platform Private AI yang menggabungkan tadbir urus, prestasi, dan struktur kos yang jelas pada skala industri.”

“Kerjasama ini mencerminkan komitmen bersama kami untuk memberikan pelanggan lebih fleksibiliti dalam mengurus dan meningkatkan skala data mereka,” kata Travis Vigil, Naib Presiden Kanan, Pengurusan Produk ISG, Dell Technologies. “Dengan Dell ObjectScale yang kini diintegrasikan bersama Cloudera, kami membantu pelanggan menyepadukan storan dan AI dengan lebih berkesan untuk memperkasakan pembuatan keputusan yang lebih bijak dan pantas, sekali gus mendorong pertumbuhan perniagaan.”

