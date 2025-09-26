Cloudera 与 Dell ObjectScale 集成为企业提供下一代私有 AI 平台

圣克拉拉，加利福尼亚州, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球唯一将 AI 应用于全域数据的公司 Cloudera 宣布，将 Dell ObjectScale 与 Cloudera 集成，推进双方合作的 AI 一体机解决方案，并打造一个可扩展、治理有序且成本透明的综合私有 AI 平台。 此次合作为双方共同客户提供了一个经过全面验证和集成的数据平台，让他们能够直接在 Dell Technologies ObjectScale 存储上运行所有 Cloudera 计算引擎。 Cloudera 在今天 9 月 25 日于纽约 Glasshouse 举办的 Cloudera EVOLVE25 大会（Cloudera 的顶级数据及 AI 盛会）上宣布推出私有 AI 平台。

阻碍企业 AI 部署成功的最大挑战之一是数据所在位置和访问方式的复杂性。 事实上，Cloudera 今日发布的最新调查报告《AI 的演变：企业 AI 和数据架构的现状》（The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture）显示，IT 领导者仍然使用各种架构进行存储：63% 的受访者表示使用私有云，52% 表示使用公共云，42% 表示使用数据仓库。 如果没有安全有效地管理所有企业数据（无论形式为何，无论位于何处）的能力，组织就不可能将 AI 应用于工作负载，从而做出完全明智的战略决策。

为了应对这些挑战，Cloudera 与 Dell Technologies 携手合作，让双方共同客户能够将所有数据（结构化和非结构化）存储在一处，并快速安全地访问。 作为唯一将 AI 应用于全域数据的数据及 AI 平台公司，Cloudera 为企业赋能，使其能够以规则明确、安全可靠且治理有序的方式组织其数据。 此外，此次合作还允许 Cloudera 用户利用 Dell ObjectScale 作为 AI 工作负载的 S3 兼容对象存储：

Cloudera AI Workbench： 使用受治理数据构建、训练和优化 AI 模型的安全环境

使用受治理数据构建、训练和优化 AI 模型的安全环境 Cloudera Inference Service： 高效且经济地大规模部署和使用这些 AI 模型的方法

高效且经济地大规模部署和使用这些 AI 模型的方法 Cloudera Agent Studio：用于设计和利用智能 AI 代理的工具，可自动执行跨业务运营的任务



Dell Technologies 在 AI 基础设施领域的领导地位与 Cloudera 的安全数据平台和 AI 工具强强联合，打造了一个完整的私有 AI 系统，具有不可估量的商业价值。 公司可以更快地开始使用 AI，降低总体成本并完全信任其 AI 系统，这对于受到严格监管的行业至关重要。 该解决方案使得企业能够应对 AI 领域最紧迫的挑战。 它克服了数据迁移的障碍，使 AI 更加经济实惠，简化了 AI 任务的管理，并且以可信任且高效的方式部署了私有 AI 代理。

“企业需要能够伴随企业成长、保证数据安全、成本明确且可预测的 AI 系统。”Cloudera 首席战略官 Abhas Ricky 表示。 “将 Dell ObjectScale 与 Cloudera 集成，使组织能够使用安全数据实现 AI 用例的工业化，高效地部署，并创建智能代理。所有这些成本均可预测，没有任何隐藏费用。 对于大公司而言，这是将 AI 投入使用并创建智能代理的最快且最可靠的方法。 Cloudera 拥有得天独厚的优势，能够将受治理的企业数据与现代存储上的 AI 服务串联起来，从而创建唯一一个兼具治理有序、性能优越和成本明确等优势的工业规模私有 AI 平台。”

“此次合作体现了我们的共同承诺，即为客户提供更灵活的数据管理和扩展方案。”Dell Technologies ISG 产品管理高级副总裁 Travis Vigil 表示。 “随着 Dell ObjectScale 与 Cloudera 的集成，我们正在帮助客户将存储和 AI 紧密结合，从而实现更智能、更快速的决策，推动业务增长。”

