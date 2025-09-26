Cloudera 與 Dell ObjectScale 整合，為企業帶來新世代私人 AI 平台

聖塔克拉拉，加州, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera 作為唯一將人工智能 (AI) 引入任何數據環境的公司，宣佈與 Dell ObjectScale 整合，推進其聯合開箱即用 AI (AI-in-a-Box) 解決方案，並建立方便擴展、有效管治且兼具經濟透明度的綜合私人 AI 平台。 是次合作為共同客戶提供經全面驗證和整合的數據平台，讓其得以直接針對 Dell Technologies ObjectScale 儲存系統運行所有 Cloudera 運算引擎。 Cloudera 今天（9 月 25 日）於紐約市 Glasshouse 舉辦的 Cloudera 頂級數據與 AI 活動——Cloudera EVOLVE25 中，正式公佈此私人 AI 平台。

企業 AI 成功路上的一大挑戰，是數據位置及存取方法所衍生的複雜難題。 事實上，Cloudera 同樣於今天發佈的最新調查報告《AI 演進：企業 AI 與數據架構現狀剖析》(The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture) 顯示，資訊科技 (IT) 領袖仍採用多種儲存架構：63% 受訪者選擇私人雲端，52% 選擇公共雲端，42% 則指出使用數據倉庫。 若然企業無法安全有效地全面管理所有地點、所有形式的數據，就無法將 AI 應用於工作負載，以在充分掌握資訊後作出戰略決策。

為了應對這些挑戰，Cloudera 與 Dell Technologies 聯手合作，讓共同客戶將所有結構化和非結構化數據儲存在同一位置，並可迅速安全地存取。 Cloudera 是唯一能於數據所在任何地方引入 AI 技術的數據與 AI 平台公司，協助企業以明確規則、安全措施及管治框架來組織數據。 此外，透過是次合作，Cloudera 用戶可利用 Dell ObjectScale 作為 S3 兼容的物件儲存，處理 AI 工作負載：

Cloudera AI Workbench： 一個安全環境，可運用受管治的數據來建立、訓練和精進 AI 模型

一個安全環境，可運用受管治的數據來建立、訓練和精進 AI 模型 Cloudera Inference Service： 大規模且符合成本效益地快速部署和使用這些 AI 模型

大規模且符合成本效益地快速部署和使用這些 AI 模型 Cloudera Agent Studio：用於設計和運用智能 AI 代理的工具，以自動化處理跨業務營運的各種任務



Dell Technologies 在 AI 基礎設施方面的領導地位，加上 Cloudera 的安全數據平台及 AI 工具，共同構成完整的私人 AI 系統，帶來龐大的商業價值。 公司可更迅速開始使用 AI，實現降低整體成本，並完全信任其 AI 系統，這對受嚴格規管的產業極為重要。 藉此解決方案，企業得以應付最迫切的 AI 難題。 當中克服移動數據的障礙，令 AI 更加經濟實惠，精簡 AI 任務管理，並可有效可靠地部署私人 AI 代理。

Cloudera 策略總監 Abhas Ricky 指出：「企業所需的 AI 系統必須能夠同步拓展、確保數據安全，且有助清晰地預測成本。 Dell ObjectScale 與 Cloudera 雙劍合璧，讓機構能運用安全數據將 AI 應用案例規模化、有效部署，並創建智能代理，同時享有可預測的經濟效益，不必憂慮任何隱藏成本。 對大型企業來說，這能夠最快最可靠地運用 AI 並創建智能代理。 Cloudera 擁有獨特定位，能將受管治的企業數據與 AI 服務整合於現代儲存架構，創建出唯一能在產業規模下兼顧管治、性能與明確經濟效益的私人 AI 平台。」

Dell Technologies ISG 產品管理高級副總裁 Travis Vigil 說道：「是次合作體現我們雙方的共同承諾，致力讓客戶能更靈活地管理和擴充數據。 Dell ObjectScale 如今與 Cloudera 整合，我們協助客戶將儲存與 AI 緊密結合，促成更明智、更迅速的決策，從而推動業務增長。」

請在此報名參加即將舉辦的 EVOLVE25 活動，並在此深入了解 Cloudera 與 Dell ObjectScale 的私人 AI 平台。

關於 Cloudera

Cloudera 是大型企業唯一信賴的數據與 AI 平台公司，能於數據所在的任何地方引入 AI 技術。 有別於其他供應商，Cloudera 運用經驗證的開源基礎，提供融合公共雲端、數據中心與邊緣的統一雲端體驗。 作為大數據先驅，Cloudera 讓企業得以應用 AI 並全面掌握各類數據，以提高統一安全防護、管治能力及即時預測洞察分析。 全球各行各業的頂尖機構均依賴 Cloudera 轉型決策流程，最終提升盈利、抵禦威脅和拯救生命。

欲了解更多資料，請瀏覽 Cloudera.com，並於 LinkedIn 和 X 關注我們。Cloudera 及相關商標均為 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能為各自擁有者的商標。

聯絡人：

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com