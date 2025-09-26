Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

26. september 2025



FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 30. september 2025

Med virkning fra den 30. september 2025 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 30. september 2025 til den 30. december 2025:

Obligationer uden renteloft

DK0030486675, (Tier2), udløb 2031, ny rente pr. 30. september 2025: 3,2740% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.

Vedhæftet fil