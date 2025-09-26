REITIR: Verksamningur við Þarfaþing hf. undirritaður um Kringlureit

Reitir fasteignafélag hf., fyrir hönd Reita - þróunar ehf. og Reita atvinnuhúsnæðis ehf., og Þarfaþing hf. hafa skrifað samning um alverktöku vegna byggingar fyrsta áfanga Kringlureits. Samningsfjárhæð verksins nemur rúmum 10 milljörðum króna. Fjöldi íbúða verður í kringum 170. Ráðgert er að framkvæmdir muni taka um fjögur ár.
Aðilar skrifuðu undir viljayfirlýsingu þann 21. ágúst sl. þar sem lýst var yfir sameiginlegum vilja til að ganga til samninga um samstarf vegna uppbyggingar íbúðarhúsnæðis með bílageymslu á Kringlureit á grundvelli þeirra forsendna sem mótast höfðu í samningaviðræðum aðila áður. Viljayfirlýsing
Verkið sem um ræðir felur í sér alverktöku við hönnun og byggingu fullbúins íbúðarhúsnæðis og bílageymslu. Hin nýja íbúðabyggð við Kringluna byggir á metnaðarfullu skipulagi og samræmdum skilmálum innan hverfisins. Lögð verður áhersla á umhverfisvæna byggð, góðar samgöngur og þjónustu. Við hönnun verkefnisins verður leitast við að skapa metnaðarfullar og glæsilegar byggingar sem njóta sín í fallegu umhverfi, þar sem leitast verður við að hámarka notagildi íbúða til að nýta útsýni, birtu og staðsetningu til fullnustu.