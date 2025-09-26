クラウデラ (Cloudera) 調査、企業の96％がAIを中核業務プロセスに統合したと発表、AIが競争優位から必須実務へと移行したことを示す

カリフォルニア州サンタクララ発, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- あらゆる場所に存在するデータにAIを提供する唯一の企業である クラウデラ は本日、最新の世界調査報告書 「人工知能 (AI) の進化：企業AIとデータアーキテクチャの現状 (The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture)」 の調査結果を発表した。 ITリーダー1,500人以上を対象にした本報告書では、AI導入の加速、企業データアーキテクチャの進化、そして2025年におけるAIの安全なスケーリングを巡る新たな課題の浮上が明らかにされている。 2024年のクラウデラの調査 を基に、本報告書はわずか1年の間に優先事項、障害、目標がどのように変化したかを浮き彫りにし、急速に変化するエンタープライズAIの状況を示すスナップショットを提供している。 本報告書に基づけば、将来はAIによって牽引され、そのAIはデータが存在するあらゆる場所にある全てのデータによって支えられることが明らかである。 組織は、場所や種類を問わず全てのデータに100％アクセスできる必要があり、それによって妥協することなく、安全に管理し、堅牢なリアルタイムかつ予測的なインサイトを導き出さなければならない。

最も注目すべき調査結果は、ITリーダーの96％が、AIが少なくともある程度は自社の中核的な事業プロセスに統合されていると報告した点である。 この数値は2024年時点と比べて上昇しており、その時点では回答者の88％が自社でAIを活用していると回答していた。 これは、AIが実験段階から中核的なプロセスおよびワークフローへの完全な統合へと移行したことを示している。 そしてその成果は明確であり、回答者の70％がAIの取り組みで大きな成功を収めたと答えており、成果をまだ見ていないとするのはわずか1％に過ぎない。

企業はこれらの成果を得るために、生成AI (60％)、ディープラーニング (53％)、予測AI (50％) など、さまざまな形態のAIを活用している。 AIポートフォリオを多様化する自信も高まっており、ITリーダーの67％が、特にAIエージェントを含む新しい形態のAIを管理する準備が1年前より整っていると感じている。 この成功の背後には、企業がデータへの取り組み方を変化させつつあるという事実がある。 データアーキテクチャにおけるハイブリッドアプローチは標準となり、クラウド環境とオンプレミス環境の両方にわたってAIを管理する柔軟性を企業に提供している。 ハイブリッドアプローチの最大の利点について尋ねたところ、回答者はセキュリティ (62％)、データ管理の改善 (55％)、データ分析の改善 (54％) を挙げた。

進展は見られるものの、企業は依然としてAIの潜在力と投資利益率 (ROI) を最大化する途上にあることを認めている。 データ主導型文化が現在極めて強いと答えた割合は24％であり、昨年の17％から上昇しているが、大多数はデータファーストの思考を事業慣行に根付かせるにはさらなる取り組みが必要であると認識している。 現在のデータアーキテクチャにおいてAIワークロードを支援する際に特定された最大の技術的制約には、データ統合 (37％)、ストレージ性能 (17％)、コンピューティング能力 (17％) が含まれる。 データのアクセシビリティも別の障害であり、全てのデータがAIの取り組みに利用可能であると答えた組織はわずか9％にとどまり、大半のデータが利用可能であると答えたのは38％であった。

クラウデラの最高技術責任者 (CTO) であるセルジオ・ガゴ (Sergio Gago) は以下のように述べている。「わずか1年で、AIは戦略的優先事項から喫緊の必須課題へと移行し、業務を積極的に再構築し、競争のルールを再定義しています」。 「しかし本調査は、企業が依然としてセキュリティ、コンプライアンス、データ活用に関する深刻な課題に直面しており、多くが概念実証 (PoC) の段階で行き詰まっていることを示しています。 クラウデラの使命は、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスのいずれにデータが存在していてもAIを提供し、完全なガバナンス、リネージ、信頼を確保することです。 プライベートAIやファイアウォール内での安全なGPU加速型生成AIといった革新によって、当社は企業に全てのデータからインサイトを引き出すための完全なコントロールと自信を提供し、このコンバージェンスの新時代における導入を加速させます」。

その他の主な調査結果は以下の通り：

企業はクラウドを活用している： 自社のデータがどこに保存されているかを尋ねたところ、回答者の63％がプライベートクラウド、52％がパブリッククラウド、42％がデータウェアハウスと答えた。

自社のデータがどこに保存されているかを尋ねたところ、回答者の63％がプライベートクラウド、52％がパブリッククラウド、42％がデータウェアハウスと答えた。 AIの統合にはセキュリティ上の懸念が伴う： 回答者のちょうど半数が、モデル学習中のデータ漏洩がAIセキュリティに関連する懸念であると答え、48％が不正なデータアクセス、43％が安全性に欠けるサードパーティ製AIツールを挙げた。

回答者のちょうど半数が、モデル学習中のデータ漏洩がAIセキュリティに関連する懸念であると答え、48％が不正なデータアクセス、43％が安全性に欠けるサードパーティ製AIツールを挙げた。 それらの懸念にもかかわらず、組織は自信を持っている：回答者のおよそ4分の1 (24％) が、自社のAIシステムで使用されるデータを保護する能力に極めて自信があると答え、53％が非常に自信がある、19％がある程度自信があると答えた。



本報告書は、AIとデータの交差点における革新を紹介するクラウデラの基幹イベントシリーズであるエヴォルブ25ニューヨークシティ (EVOLVE25 NYC) で発表された。

本調査の全文をダウンロード

エヴォルブ 25シリーズおよび今後の発表

クラウデラについて

クラウデラは、大規模企業が自社のデータが存在するあらゆる場所にAIを適用する際に、信頼している唯一のデータ＆AIプラットフォーム企業である。 他のプロバイダーとは異なり、クラウデラは、実績あるオープンソース基盤を活用し、パブリッククラウド、データセンター、エッジを統合する一貫したクラウド体験を提供している。 ビッグデータ分野のパイオニアとして、クラウデラは企業があらゆる形式のデータにAIを適用し、100%のデータを制御できるよう支援することで、統合されたセキュリティ、ガバナンス、リアルタイム予測インサイトを提供している。 世界中のあらゆる業界の最大手企業が、意思決定を変革して、最終的には利益の向上、脅威からの保護、さらには人命救助を実現するために、クラウデラを活用している。

詳細については、 Cloudera.com にアクセスし、 LinkedIn および X でフォローされたい。Clouderaおよび関連マークは、Cloudera, Inc.の商標または登録商標である。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性がある。

問い合わせ先

ジェス・ホーン=カバナ (Jess Hohn-Cabana)

cloudera@v2comms.com