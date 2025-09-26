클라우데라 설문조사: 전 세계 기업의 96%가 AI를 핵심 비즈니스 프로세스에 통합한 가운데 경쟁 우위 조치에서 벗어나 필수 관행으로 자리매김 추세

캘리포니아주 산타클라라, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 어떤 환경의 데이터 환경에서도 AI를 구현하는 유일한 기업인 클라우데라( Cloudera )가 오늘 글로벌 설문 보고서 「AI의 진화: 엔터프라이즈 AI와 데이터 아키텍처의 현황( The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture )」의 최신 결과를 발표했다. 이번 보고서는 1,500명 이상의 IT 리더를 대상으로 실시되었으며, 2025년 현재 AI 도입 가속화, 기업 데이터 아키텍처의 진화, 그리고 AI를 안전하게 확장하는 과정에서 나타난 새로운 과제를 분석했다. 클라우데라의 2024년 연구 를 토대로 한 이번 보고서는 단 1년 만에 우선순위, 장애 요인, 목표가 어떻게 달라졌는지를 보여주며 급변하는 엔터프라이즈 AI 환경을 단면적으로 드러낸다. 보고서에 따르면, 미래는 AI가 주도하게 될 것이며 AI는 데이터가 존재하는 어디서든 모든 데이터를 기반으로 성장한다는 점이 명확하다. 기업들은 데이터가 어디에 있든, 어떤 유형이든 100% 접근할 수 있어야 하며, 이를 안전하게 관리하고 손상 없이 강력한 실시간 및 예측 인사이트를 도출해야 한다.

가장 두드러진 조사 결과는 IT 리더의 96%가 AI가 이미 자사의 핵심 비즈니스 프로세스에 일정 부분 이상 통합되어 있다고 응답했다는 점이다. 이는 2024년 당시 "AI를 회사 내에서 활용하고 있다"고 답한 응답자 비율(88%)에서 크게 증가한 수치로, AI가 단순한 실험 단계를 넘어 핵심 프로세스와 워크플로우에 본격적으로 통합되고 있음을 보여준다. 그리고 그 효과도 가시적이다. 응답자의 70%는 AI 이니셔티브를 통해 상당한 성과를 거두었다고 답했으며, 단 1%만이 아직 결과를 보지 못했다고 밝혔다.

기업들이 이러한 성과를 달성하기 위해 활용하는 AI 유형은 다양하다. 생성형 AI(60%), 딥러닝(53%), 예측형 AI(50%) 등이 대표적이다. 특히 AI 포트폴리오를 다각화할 자신감도 높아져, 응답자의 67%는 특히 AI 에이전트를 포함한 새로운 AI 형태를 관리할 준비가 작년보다 더 잘 되어 있다고 답했다. 이러한 성공의 배경에는 기업들의 데이터 접근 방식 변화가 자리하고 있다. 클라우드와 온프레미스 환경을 모두 아우르는 하이브리드 데이터 아키텍처가 표준으로 자리 잡으면서 AI 운영에 더 큰 유연성을 제공하고 있는 것이다. 하이브리드 접근 방식의 가장 큰 장점으로는 보안(62%), 데이터 관리 개선(55%), 데이터 분석 개선(54%)이 꼽혔다.

상황이 진전되고는 있지만, 기업들은 여전히 AI의 잠재력과 ROI(투자 수익률)를 최대화하는 여정 한가운데에 있다는 점을 인정한다. 올해 응답자의 24%가 “자사 문화가 매우 데이터 중심적이다”라고 답했는데, 이는 지난해(17%)에서 증가한 수치지만, 여전히 데이터 우선 사고방식을 비즈니스 전반에 뿌리내리기 위해 더 많은 노력이 필요하다는 인식이 지배적이다. 현행 데이터 아키텍처가 AI 워크로드를 지원하는 데 있어 가장 큰 기술적 한계로는 데이터 통합(37%), 저장 성능(17%), 연산 능력(17%)이 꼽혔다. 또 다른 난관은 데이터 접근성이다. 오직 9%의 조직만이 “모든 데이터가 AI 이니셔티브에 활용 가능하다”고 답했으며, 38%는 “대부분의 데이터에 접근 가능하다”고 보고했다.

클라우데라(Cloudera) 최고기술책임자(CTO)인 Sergio Gago는 “불과 1년 만에 AI는 전략적 우선순위에서 시급한 과제로 격상되었고, 운영 방식을 재편하며 경쟁 규칙을 다시 쓰고 있다. 그러나 이번 조사 결과는 기업들이 여전히 보안, 규제 준수, 데이터 활용에서 깊은 어려움에 직면해 있으며, 많은 경우 개념 증명(POC) 단계에서 발목이 잡히고 있음을 보여준다.”고 밝혔다. 그는 이어 “클라우데라의 사명은 AI를 데이터가 존재하는 모든 곳(퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 온프레미스)으로 가져오면서 완전한 거버넌스, 데이터 계보(lineage), 신뢰성을 보장하는 것이다. 프라이빗 AI와 방화벽 내 안전한 GPU 가속 생성형 AI 같은 혁신을 통해, 기업이 데이터 100%에서 인사이트를 끌어내고 새로운 ‘융합의 시대(Era of Convergence)’에서 AI 도입을 가속화할 수 있도록 완전한 통제권과 자신감을 제공하고 있다.”라고 덧붙였다.

클라우드 활용 확대 : 기업 데이터가 어디에 저장되어 있는지 묻는 질문에, 응답자의 63%는 프라이빗 클라우드, 52%는 퍼블릭 클라우드, 42%는 데이터 웨어하우스라고 답했다.

해당 보고서는 AI와 데이터의 교차점에서의 혁신을 선보이는 클라우데라(Cloudera)의 대표 이벤트 시리즈 EVOLVE25 뉴욕 행사(EVOLVE25 NYC)에서 공개되었다.

