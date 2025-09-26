Tinjauan Cloudera Mendapati 96% Perusahaan Telah Mengintegrasikan AI ke Dalam Proses Teras Perniagaan, Menunjukkan AI Kini Beralih daripada Kelebihan Kompetitif kepada Amalan Wajib

SANTA CLARA, California, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera , satu-satunya syarikat yang membawa AI terus ke lokasi data, hari ini mengumumkan penemuan daripada laporan tinjauan global terbarunya bertajuk The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture . Laporan yang melibatkan lebih 1,500 pemimpin IT ini meneliti bagaimana penggunaan AI telah dipercepatkan, seni bina data perusahaan telah berkembang dan cabaran baharu muncul dalam usaha menskalakan AI secara selamat pada tahun 2025. Berdasarkan kajian Cloudera 2024 , laporan ini menyorot perubahan ketara dalam keutamaan, cabaran, dan matlamat hanya dalam tempoh setahun—memberikan gambaran jelas tentang landskap AI perusahaan yang terus berkembang pesat. Berdasarkan laporan ini, jelas bahawa masa depan akan dipacu oleh AI, yang digerakkan oleh semua data tanpa mengira lokasi penyimpanannya. Untuk memastikan tadbir urus yang selamat serta mendapatkan cerapan masa nyata dan ramalan yang kukuh tanpa kompromi, organisasi perlu mempunyai akses penuh kepada 100% data mereka, tanpa mengira lokasi atau jenisnya.

Penemuan yang paling ketara: 96% pemimpin IT melaporkan bahawa AI sekurang-kurangnya telah disepadukan ke dalam proses perniagaan teras mereka. Ini meningkat berbanding tahun 2024, apabila 88% responden kaji selidik menyatakan mereka sedang menggunakan AI dalam syarikat masing-masing. Ini menunjukkan bahawa AI telah berkembang daripada peringkat percubaan kepada penyepaduan penuh dalam proses dan aliran kerja teras. Dan hasilnya memberangsangkan: 70% responden mengatakan mereka telah mencapai kejayaan yang ketara dengan inisiatif AI, manakala hanya 1% masih belum melihat sebarang hasil.

Syarikat kini memanfaatkan pelbagai bentuk AI untuk mencapai hasil ini, termasuk AI generatif (60%), pembelajaran mendalam (53%) dan AI ramalan (50%). Keyakinan untuk mempelbagaikan portfolio AI juga meningkat, dengan 67% pemimpin IT berasa lebih bersedia untuk mengurus bentuk AI baharu, terutamanya agen AI, berbanding setahun lalu. Di sebalik kejayaan ini ialah perubahan ketara dalam pendekatan perusahaan terhadap data. Pendekatan hibrid dalam seni bina data kini menjadi kebiasaan, memberikan organisasi fleksibiliti untuk mengurus AI merentasi persekitaran awan dan setempat (on-prem). Apabila ditanya tentang kelebihan utama pendekatan hibrid, para responden merujuk kepada keselamatan (62%), pengurusan data yang dipertingkatkan (55%) dan analitik data yang lebih baik (54%).

Walaupun terdapat kemajuan, perusahaan mengakui mereka masih dalam perjalanan untuk memaksimumkan potensi dan pulangan pelaburan (ROI) AI. Peratusan organisasi yang sangat dipacu oleh data telah meningkat daripada 17% kepada 24% dalam tempoh setahun. Namun, kebanyakan pihak sedar bahawa usaha yang lebih besar masih diperlukan untuk menerapkan pemikiran berasaskan data ke dalam amalan perniagaan. Had teknikal utama yang dikenal pasti dalam seni bina data semasa sewaktu menyokong beban kerja AI termasuk integrasi data (37%), prestasi storan (17%) dan kuasa pengkomputeran (17%). Akses kepada data juga menjadi cabaran: hanya 9% organisasi menyatakan semua data mereka tersedia dan boleh digunakan untuk inisiatif AI, manakala 38% melaporkan bahawa sebahagian besar data mereka boleh diakses.

“Dalam tempoh hanya setahun, AI telah berubah daripada satu keutamaan strategik kepada mandat yang mendesak, secara aktif membentuk semula operasi dan mentakrif semula peraturan persaingan,” kata Sergio Gago, Ketua Pegawai Teknologi di Cloudera. “Namun, tinjauan kami menunjukkan bahawa perusahaan masih berdepan cabaran besar dalam aspek keselamatan, pematuhan dan penggunaan data, dengan ramai yang terhenti pada peringkat bukti konsep. Misi Cloudera adalah untuk membawa AI terus ke data di mana sahaja ia berada—sama ada di awan awam, awan peribadi atau di premis—sambil memastikan tadbir urus, jejak data dan kepercayaan yang menyeluruh. Dengan inovasi seperti AI Peribadi dan AI generatif selamat berasaskan GPU di sebalik tembok keselamatan, kami memberikan perusahaan kawalan penuh dan keyakinan untuk membuka cerapan daripada 100% data mereka serta mempercepatkan penerimaan dalam Era Konvergensi yang baharu ini.”

Penemuan utama lain termasuk:

Perusahaan kini memanfaatkan teknologi awan: Apabila ditanya di mana data syarikat mereka disimpan, 63% responden menjawab awan peribadi, 52% memilih awan awam dan 42% berkata gudang data.

Integrasi AI bukan tanpa kebimbangan keselamatan: Separuh daripada responden menyatakan bahawa kebocoran data semasa latihan model merupakan isu keselamatan berkaitan AI, manakala 48% menyebut akses data tanpa kebenaran dan 43% pula bimbang tentang penggunaan alat AI pihak ketiga yang tidak selamat.

Walaupun terdapat kebimbangan, organisasi tetap yakin: Hampir suku (24%) responden menyatakan mereka amat yakin terhadap keupayaan organisasi mereka untuk melindungi data yang digunakan dalam sistem AI, 53% sangat yakin, dan 19% agak yakin.





Laporan ini telah dibentangkan di EVOLVE25 NYC, siri acara utama Cloudera yang menampilkan inovasi di persimpangan antara AI dan data.

